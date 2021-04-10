唱紅偶像劇「犀利人妻」的女歌手林凡2019年12月25日與41年次吳姓男性友人返回新北市汐止區住處時，卻遭遇48歲蔡姓女粉絲騷擾，蔡女不但3年內狂寄7000封電子郵件騷擾，更潛入住處更動手抓傷林凡、還踹踢吳男下體，士林地方法院依侵入住宅罪判蔡女3月徒刑、2個傷害罪各處2月徒刑，合併應執行刑6月，可易科罰金18萬元。

據悉，林凡唱紅偶像劇《犀利人妻》主題曲《五天幾年》、《一個人生活》，父親是馬來西亞華僑，母親是台灣人，出道20餘年出過6張專輯。

根據判決書記載，林凡在法院審理時表示，她與蔡女只當了1個月的好友，因不接受蔡女想有進一步關係，對方因此惱怒，祭出打電話、傳簡訊的騷擾戰術，3年來寄了7000封電子郵件，最後只好封鎖她。而蔡女卻為了強迫她當朋友，更變本加厲跑去歌手家，讓自己覺得很害怕。

新北市汐止警分局今（9日）下午舉行記者會，偵查隊副隊長陳哲平表示，蔡女於2019年12月25日凌晨0時許前往林凡住處，以徒手方式開啟庭院鐵門潛入，並將不明藍色物品放置於庭院的木椅上，隨後躲藏於車庫內等待林凡返家。

蔡女見林凡返家後尾隨上前，未經林凡同意直接開啟住宅鐵門並闖入，被林凡發現後雙方發生拉扯，造成林凡頭部、四肢、腹部等多處擦傷。林凡案發後前往汐止警分局提告侵入住宅及傷害告訴，依法受理後移送至地檢署偵辦。

監視器清楚拍下，蔡女穿著紅色帽T、牛仔褲，先獨自潛入林凡住家庭院，將藍色不明物品放置於庭院的木椅上，疑似是要送給林凡的禮物。隨後林凡返家後，蔡女上前攔阻隨後發生拉扯，吳男也遭受波及。

(中時新聞網)