國人疫苗施打率不到6%，3月3日第一批到貨的11.7萬劑AZ疫苗效期僅至6月15日，引發外界「打不完」疑慮。有「宅神」之稱的網路名嘴朱學恒表示，鑑於疫苗有效期限將至與接種間隔8週限制，現在防止施打第一劑疫苗的人接不上第二劑施打只有唯一辦法，就是趕快把這11.7萬劑打完，然後用後面的19萬劑接上；或是先施打後面的19萬劑，然後用前面的11.7萬劑來接，如此方能逆轉窘境。

朱學恒9日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，目前AZ疫苗的施打有它物理上做不到的限制，因為疫苗6月中即到期，依我國規範兩劑接種至少須間隔8週以上，8週就代表疫苗有效期限要減2個月，換算起來第一波的第一劑施打要在3月17日之前完成，現在早已經過了，所以現在只剩唯一辦法。

朱學恒指出，現在唯一的辦法就是把11.7萬劑趕快打掉，一劑都不能再留，然後用後面的19萬劑頂上，否則以物理而言是來不及的。朱進一步表示，這個方法也可把11.7萬劑先留著，然後趕快把後面的19萬劑先推上去，全部打完之後用11.7萬劑來接，總之就是必須把順序都「整個顛倒」，才有可能逆轉窘境，否則一旦來不及就是全部丟掉。

針對疫苗施打與疫苗期限問題，朱學恒質疑，若施打第二劑時疫苗已過期，「請問指揮中心要負責嗎？」難道要跟已施打第一劑疫苗的人說：「不好意思已經過了施打期限，你要不要打？」這樣這些已施打第一劑疫苗的人將無所適從，因為「不打怎麼辦？」若不打就沒有疫苗可打，這些狀況都存在法律爭議，出了問題就是國賠。朱諷刺，指揮中心明知其可避免卻不避免，明知它過了效期還這麼制定政策，總不能跟民眾說：「不好意思！新的東西所以那個效期通常定得比較嚴謹一點，所以你家的肉醬、醬瓜或是餅乾過了效期，你都吃嗎？」

(中時新聞網)