知名節目主持人岑永康，帥氣外表讓人看不出他已經46歲。而且他還是運動健將，不僅是從學生時期就拿游泳冠軍、參加三鐵，最近還開始學開帆船，他也透露，正默默計劃著一件大事。

●從小照三餐泡游泳池 練成游泳高手

岑永康從小就喜歡運動，尤其是游泳，「那時候社區有游泳池，暑假我就照三餐泡在游游池裡，」上了大學，因為他參與了學校新生盃的游泳項目，在50和100公尺的蝶式和自由式都拿了冠軍，直接入選游泳校隊，之後也考到了救生員執照。

而在全國大專盃，50公尺和100公尺的蝶式和自由式也都拿到不錯的成績，「畢業後我到美國讀研究所，本來想繼續參加游泳隊，但看到佈告欄上游泳隊的歷屆速度紀錄，幾乎都是台灣全國第一，所以我就放棄了，」他笑說。

這中間還有一個有趣的插曲，熱愛搖滾樂的岑永康，學生時期曾組重金屬樂團，「那時候搖滾，都要甩頭晃腦，甩到後來頸椎出問題，也是靠游泳慢慢復健才痊癒，」他笑說。

●參加三鐵 岑永康：只想證明我還很年輕

留學歸國後，剛出社會因為跑新聞、帶小孩，沒有規律運動。37、38歲那時，因為左膝蓋舊傷開刀，穿戴腳支架2個多月，「這期間不能用力，所以把鐵架拆掉後，我的雙腿粗細差很多，左腿肌肉萎縮，醫生建議我騎腳踏車和游泳，所以那時候才開始規律運動，也是大概40歲開始練三鐵。」

40歲開始跑三鐵，岑永康要證明他還很年輕。(圖/岑永康、康健雜誌提供）

而他參加的，不是標準51.5公里三鐵，而是113公里的半超鐵。「練三鐵其實是想證明自己，我的速度可不比年輕人差喔！」

他笑說，雖然已經是大叔的年紀，但想抓住青春的尾巴，證明自己還年輕，他開始自我訓練，在家裡拿著啞鈴做重訓，每週固定練跑三次，每次跑6公里，比賽前夕更增加到十公里。游泳則是賽前練習，每次游4公里，「其實也是巧合，我本來就擅長游泳，而且我的腳近乎扁平足、像蹼一樣，所以游得比較快，而游泳是最難進步的項目。」

參加三鐵，證明自己不是三分鐘熱度。第一次比賽時裝備很簡陋，例如自行車是平把而不是彎把，輪胎也比比賽用的公路車粗，完全不拿來比賽的自行車，連基本的卡鞋也沒有，「我老婆說如果有心，連UBIKE也可以完賽，但我看到其他人的裝備，我完全遜掉了，」他笑說。所以他比完賽立刻「哭求」老婆允許他換裝備，「腳踏車換了之後，第二次參加三鐵，我的自行車成績進步了15分鐘。」

岑永康熱愛水上活動，衝浪、深潛樣樣來。(圖/岑永康、康健雜誌提供）

其實老婆張珮珊很支持他參加三鐵，雖然會虧他：「運動不是為了少感冒、看醫生嗎？你怎麼進復健科診所的次數卻比以前還多！」但卻是岑永康忠實的拉拉隊，「她是天氣熱、一流汗，脾氣就會開始暴燥的人，但只要我比賽，不管多熱，她都是最厲害的攝影。」

岑永康笑說，不知道她怎麼辦到的，幾百個人在水裡游泳，而且只有泳帽露出來，還可以知道岑永康人在哪裡，而且都會在終點線等待，「因為她覺得沒有她等在終點線幫他拍照，他會跑不完。確實，如果她在終點線，我的速度會更快，」岑永康的情話說得很自然。

●運動鍛鍊意志力 久沒運動就不舒服

從年輕就是運動健將，到現在體重也沒有變動太多，但運動卻影響他至深至遠。「我從大學校隊開始，被灌輸的就是達到目標才放手，」他說，以前游泳訓練，可以用「快往生」來形容，已經游到虛脫沒力，教練還是要你游，但說也奇怪，明明已經超出體力負荷，強迫之下居然還是可以游完，他才發現原來能力是可以被激發的，「這一切都是為了成果，不管多拚得多累，對手多強，成績見真章，輸了就繼續練。」

這也影響到他日後跑新聞，有一次他漏了一條主跑的警政新聞，被主管責罵，他二話不說拿了衣物直接到警察局待了三天不回家，終於拿到獨家。

運動就是生活的一部份，他覺得沒跑步，心裡就癢癢的、渾身不對勁。除了運動，他也過得很養生，「我每天早上喝1000cc的水，提升代謝、幫助排便，也提醒自己要起來走走。也不喝飲料，且每3個月固定捐血、促進新陳代謝，現在應該已經累積上百次了。」

但他也承認體力不比以往，吃飽飯就想睡，但儘管工作再忙，他仍堅持運動，「現在想想，我的運動量這麼大才能勉強維持和年輕時差不多的體重，為了螢幕形象，我一定要努力運動維持體態。」

岑永康正在學開帆船和水上摩托車，期望有天能在紐西蘭買艘船帶家人出遊。(圖/岑永康、康健雜誌提供）

而熱愛海上運動、被張珮珊稱作「海王子」的他，潛水、衝浪、釣魚都喜歡，還擁有深潛執照。最近則開始學水上摩托車和帆船，他說50歲之後想退休，到紐西蘭陪妻兒，「紐西蘭是有名的帆船之國，每五戶人家就有一戶有帆船，所以我會開帆船後，到那邊就可以帶他們出去玩，平時保養、打蠟、整理也可以打發時間。」

他也說，下個人生目標是開著帆船帶家人在台灣和紐西蘭環島，也希望之後如果可以出國，在德國或義大利租艘帆船，體驗不一樣的旅行方式。

(中時新聞網)