好不容易組成「六星連線」的籃網，最近謠傳打算買斷已經跌出輪替名單的狄安卓喬丹，畢竟籃網中鋒位置已有艾卓吉、布雷克葛瑞芬與克萊斯頓等人可以輪替，不過根據《紐約郵報》記者路易斯10日爆料，籃網根本無意買斷小喬丹。

狄安卓喬丹本季替籃網出賽46場，平均上場22.2分鐘，拿下7.5分、4.7籃板與1.2火鍋，但在艾卓吉與布雷克葛瑞芬先後宣布加盟籃網後，小喬丹的上場機會越來越少，最近4戰全都宣告「DNP(教練安排未打)」，感覺逐漸喪失上場空間。

要知道上季籃網得以先後找來杜蘭特與厄文加盟，前提就是狄安卓喬丹擔任招募的重要角色，沒想到如今他已經逐漸不受籃網總教練納許信任，就算他在2019年夏天跟籃網簽下4年4000萬美元合約，要到2023年夏天才會成為自由球員。

其實在今年交易截止日前夕，並未傳出任何籃網打算交易狄安卓喬丹謠言，目前例行賽還剩1個月左右，籃網對於小喬丹仍有一定的期待值，只要內線出現任何傷兵，小喬丹就可頂上這個位置，只是如今淪為龍套角色，他內心勢必很不好受。

(中時 )