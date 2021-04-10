行政院長蘇貞昌（左）與交通部長林佳龍。（資料照）

交通部長林佳龍因台鐵太魯閣號嚴重事故日前遞出辭呈，行政院長蘇貞昌至今尚未批准，引發各界猜測原因。資深媒體人黃暐瀚昨(9日)對此分析，為什麼現在蘇貞昌卡辭呈，不敢讓林佳龍早點走，就是因為台鐵事件的民怨還沒完全平息，蘇會想說「抱歉不要燒到我」；他還認為，蘇尚末真正放棄2024總統大位。

關於政治責任一事，林佳龍先前已表示，事發第一時間已向蔡英文總統與行政院長蘇貞昌口頭請辭，並在6日提出書面辭呈。行政院發言人羅秉成後來也說明蘇貞昌態度，指現階段以搶修、搶通優先，把善後做好，現在不談這個問題。

黃暐瀚9日在中天《頭條開講》節目中說，林佳龍請辭為何遲遲不批准，因為都直接相關，像是蔡總統面對強勢的蘇貞昌，表面要挺蘇，不然行政團隊垮下去，人民滿意度不高，連帶的總統施政滿意度也會掉下來，所以她不能沒有蘇，但蘇不能做差也不能做太好，如果做太好，那最高行政首長就什麼都不管總統。他舉例，光是一個台鐵局長是不是因為被蘇卡住，這件事沒答案，因此林都要離開了，就應該講實話、到底被誰擋住。

不僅如此，黃暐瀚說，同樣邏輯，為什麼現在蘇貞昌卡林佳龍辭呈，不敢讓林早點走，因為台鐵事件的民怨還沒完全平息，「蘇會想說抱歉不要燒到我，已經有開院會跟大家說台鐵總體檢報告，其中109項解除列管了」。

另外，黃暐瀚分析，有關2024的選舉操作，真要「一桃殺三士」也沒那麼容易，即使按劇本走，蘇貞昌想把林佳龍拖到最後一刻才准辭呈，但蔡總統也在看，假設8月28日四項公投都過，那麼蘇一定被拉下來 ，因此屆時可能是蘇當院長職位的大限。不過，他也認為，在這之前蘇未必把自己排除在2024選舉之外。

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(中時新聞網)