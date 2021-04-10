中國央視新聞用戶端10日報導，義大利前駐中大使白達寧當地時間4月9日在義大利媒體《羅馬燈塔》受訪時表示，美國及歐盟近期對中國的制裁是違反國際法的行為。制裁沒有通過聯合國安理會機制，且是單方面做出的決定。這是美國向中國實施「冷戰」的一種方式。

白達寧表示，如今美國的經濟地位面對多個國家的崛起變得沒有那麼重要。透過非法戰爭和系統性對人權的侵犯，美國的可信度更是以自由落體的方式在下降：伊拉克60萬人、敘利亞25萬人、利比亞至少2萬人的死亡，還有葉門和阿富汗的死傷，關塔那摩和阿布格萊布監獄的虐待事件，被強行與子女分離的移民父母都在向人們講述這一事實。

白達寧認為，中國對美國稱霸全球的地位是挑戰，但是中國朝著全球政治、經濟、文化多元化的方向而努力，相比美國的軍事單邊主義是對和平的保障。

從歐盟方面來看，之前對俄羅斯的制裁已經對成員國造成了嚴重的經濟損失，如今歐盟又對中國──這個歐盟第二大交易夥伴實施制裁。美國已經在歐洲駐軍長達76年。按照義大利學者馬基維里理論，獨立的首要形態，就是軍事獨立。這樣看來，歐盟很難說是真正獨立的。

白達寧表示，在西方世界傳播的多個關於新疆的言論都是不真實的。在新疆維吾爾自治區，存在大量的包括清真寺、教堂、寺廟、道觀等在內的宗教場所。而人們的宗教信仰權利是建立在一定的基礎之上的，需要以穩定、民族團結、國家安全和公共秩序得到保證為前提。在新疆實施種族滅絕的說法是完全不對的，只需要查證一下從1978年到2018年維吾爾族的人口增長數就能得出這個結論。

(中時 )