棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)相關的收藏物又創下高價，這回不是球棒，而是他寫給情婦威爾森小姐(Nell Wilson)的一封信，在SCP體育拍賣站上以驚人的20萬美元成交(約台幣570萬)！這封信是貝比魯斯在1922年寄給威爾森，由於兩人是婚外情，信件肯定是貝比魯斯親手寫下。

Amazing one-of-a-kind Babe Ruth handwritten letter to his mistress, circa 1922 derived from the Al Tapper Collection sold for $201,851! #SportsMemorabilia #PSA #BabeRuth pic.twitter.com/ERu5Mm7JZd — SCP Auctions (@SCPAuctions) April 5, 2021

內容寫道：「親愛的Nell，很抱歉我的妻子對我大發雷霆，這是她第一次緊盯著我，請別生氣，我會在星期一晚上跟妳會面。球隊(洋基)也在盯著我，寶貝，所以我們唯一見面的方法是約在Aldine飯店。」這是貝比魯斯用華盛頓特區Raleigh飯店的信紙寫下，這封信被留存在威爾森的紀念冊裡，拍賣時還附上年輕威爾森的照片。

貝比魯斯的髮妻為海倫伍福德(Helen Woodford)，兩人1914年結婚，當年貝比魯斯才19歲，海倫是波士頓一家咖啡廳女侍。貝比魯斯對婚姻不忠，但夫妻都是天主教徒而不願離婚，最後海倫因火災死在情夫家中，年僅31歲。貝比魯斯喪妻僅3個月就續娶了克萊兒(Claire Merritt Hodgson)，這是貝比魯斯最後一段婚姻。

然而貝比魯斯仍不改偷吃的毛病，據說洋基雇用私家偵探跟蹤貝比魯斯，發現他在客場作戰時一晚就約了6個女人。洋基當面要求貝比魯斯停止拈花惹草，他卻回答：「我可以少喝點酒，早點上床睡覺，但我不可能為了你們，或是5萬、25萬美元而放棄女人，她們太好玩了。」正因為貝比魯斯是這樣的人，他的情書更充滿話題與價值。

(中時新聞網)