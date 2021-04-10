腎臟結石是泌尿科常見的疾病之一，藝人胡瓜、于美人等就曾受腎結石之擾，最後接受手術取出結石。通常腎結石的症狀不太明顯，多數人經由檢查才會提早或意外發現，否則往往直到出現明顯腰痠、腰痛或血尿症狀時，才被揪出原來是腎結石在作怪。

●腎結石主要有3大成因 結石小於0.5公分多喝水可排出

多數泌尿道結石都由腎臟生成，有的人可能腎臟塞滿結石卻症狀不明顯，有的人則是因為小石頭往下掉入輸尿管卡住，而產生劇烈腰痠、腰痛及血尿，甚至噁心嘔吐等情況。

天主教輔仁大學附設醫院泌尿科醫師戴逸昇表示，腎結石有3大成因，最常見為草酸鈣結石，主因為水分攝取不足或勞力密集工作者流汗過多缺水所致；其次為反覆性泌尿道感染，尤其好發於中老年女性，有時會形成鹿角型結石塞滿腎臟；再者則是代謝性異常，如高尿酸、痛風患者，因高尿酸容易在腎臟形成結晶，變為尿酸結石。

臨床上，會根據結石大小、位置和症狀嚴重程度，決定結石的治療方式。

如果結石小於0.5公分，多喝水是有機會自行排出的，定期追蹤觀察即可；但當結石造成輸尿管堵塞，導致腎臟積水，會引起腰痛不適和血尿的症狀。

小於2公分的腎結石可以先施行做體外震波碎石術，不過，若結石成分較硬或角度問題，擊碎成效就有限。

對於大於2公分的腎結石或是體外震波無法擊碎、排出的結石，傳統作法會採取經皮腎造廔取石手術，在後腰接近腎臟區域，開1至2公分的小洞，將導管伸入腎臟內利用氣動或水電波擊碎結石，雖然碎石效果不錯，但會造成傷口和腎臟穿刺傷，術後易有傷口疼痛或出血情況。

●治療腎結石新技術 高能鈥雷射減少術後併感染發症

近幾年針對結石治療的雷射技術進展更高階，戴逸昇醫師指出，傳統雷射擊發時會造成結石彈跳，以致能量逸散被水吸收。雷射擊發不夠精準，碎石效率有限，導致手術時間長、術後感染引發敗血症機率提高。

目前有高能鈥雷射系統，搭配軟式輸尿管腎臟鏡手術，從人體尿道，通過膀胱、輸尿管進入腎臟，特殊的雷射能量輸出設計、可以降低6成結石彈跳情況；高功率和高頻率的雷射能量輸出，精準徹底將碎石粉塵化，降低組織傷害和出血，加上手術時間縮短，相對降低術後感染的併發症或其他因為麻醉延長引起的風險。

●鹿角狀結石與大型結石 高能鈥雷射搭配軟式輸尿管鏡有解

針對鹿角狀結石與大型結石，清除處理難度較高，利用體外震波碎石術成效不佳；若採取侵入性的經皮腎造廔取石手術，出血風險相對高；而高能鈥雷射碎石術，可藉由軟式輸尿管鏡的輔助，其鏡頭靈活彎曲達270度，能深入腎臟難以到達的位置清除腎結石，同時處理多顆或腎臟雙側的結石。原則上，3公分以內的結石大多能1次清除乾淨，逾5、6公分的大型結石則可採2次手術分階段處理。

除了經皮腎造廔取石術需留意傷口照護、避免劇烈活動，體外震波碎石術和高能鈥雷射手術隔日即可正常生活，但都應多喝水，幫助碎小結石快速排出體外。

戴逸昇醫師提醒，預防腎結石及降低復發率，平時應養成定時定量喝水，每日建議補充2千至3千CC水量，減少泌尿道感染。此外，飲食應均衡攝取，勿攝取過量紅肉、脂肪和鹽分，多食蔬果，少吃加工食品，都有助於降低結石形成機率。

(中時新聞網)