從《模範棒棒堂》出道的藝人小杰（廖允杰），近來參加《全明星運動會》第二季，兩隊在比足球12碼PK賽時，隊友晏柔中沒有守住吞下敗仗，只見她躺在地上自責不已，身為隊長的小杰上前擁抱安慰，卻被網友怒嗆「吃豆腐」，這讓同為紅隊的曹佑寧看不下去，在Instagram發文平反。

當天足球12碼PK賽，採三戰兩勝制，擔任守門員的晏柔中沒守住關鍵一球，導致紅隊落敗，只見她自責躺在地上，小杰看到後立刻上前給予擁抱，此舉動卻被網友直指不妥，認為晏柔中躺地是想握手起來，質疑他怎麼是用抱的，認為根本是藉機「吃豆腐」，更狂酸每次輸了就是找女隊友摟摟抱抱，甚至沒有帶隊能力，嘲諷表示：「也不能中途換隊長，紅隊…..這季難囉」。

小杰給予女隊友擁抱安慰，卻遭網友酸吃豆腐。（圖／Youtube）

面對網友冷言嘲諷，讓同為紅隊的曹佑寧看不下去，在Instagram發文平反，他表示身為紅隊隊長的小杰，是用心且認真想把隊長職務做到最好的人，在車上對話幾乎都是談論怎麼樣讓團隊更好，而會想投給小杰當隊長，也是感受到他堅定眼神，及挑戰自己的決心，如今安慰女隊友卻被質疑在吃豆腐，不禁駁斥我們隊員不僅沒這麼認為，反而認為適時給予溫暖，是很棒的一件事。

對於小杰被網友留言攻擊成這樣，曹佑寧坦言相當意外，也覺得非常的不公平，不解不在現場也不了解情況的人，為何能下定論做人身攻擊，呼籲所有酸民停止這行為，對此網友也留言力挺：「看到的只有小杰關心隊員的鼓勵跟安慰，完全不認為是在偷吃豆腐」、「小曹好暖，酸迷們停止無意義的謾罵吧」。

(中時新聞網)