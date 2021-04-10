台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，國民黨台北市議員李柏毅指出，目前台北市工務局及其所屬機關超過15年車齡之公務車，包括水利局4輛、新工處1輛、公園處8輛、衛工處17輛，其中一輛吊車甚至從民國62年使用至今，超過48年的「歷史文物」竟還在使用，讓李不禁痛批「實在荒謬」，更怕太魯閣號事件重演。

李柏毅昨日（9）在臉書發文表示，4月2日台鐵太魯閣號在花蓮清水斷崖發生50人死亡的悲劇，其中一個環節就是工程車與怪手操作不當，致使慘劇發生。而這個工程車後來更被爆料，是一台27年的老車，這樣的老車造成無可挽回的悲劇，現在的大家必須防範未然。

李柏毅指出，依台北市政府各機關學校購置租賃及管理公務車輛補充規定第九條，各機關公務車輛有下列情形之一，得依本府財產管理相關規定辦理財產報廢，如車況正常，得酌予延長使用年限：（一）各類車輛行駛里程滿二十五萬公里、（二）機車車齡滿六年，小客車、小客貨兩用車以外之其他車輛車齡滿十五年、（三）機車以外各類車輛行駛里程滿十二萬五千公里，且其車齡偵緝（防）車或警用巡邏車滿七年、大客車滿十二年、其他車輛滿十年。根據統計台北市工務局及其所屬機關公務車輛明細，超過15年車齡之公務車，水利局4輛（一輛小客車、3輛吊桿工程車）、新工處1輛（傾卸工程車）、公園處8輛（重機1輛、小貨車1輛、傾卸工程車3輛、垃圾車3輛）、衛工處17輛（小客車1輛、重機14輛、吊桿工程車1輛）。

對此，李柏毅強調，這些車輛安全與否？相信市府長年編列保養經費，能將車輛安全的問題進行保障，但是高齡車輛能否保護公務員安全，甚至可能影響市民安全，尤其在本次太魯閣事件後，大家更應該積極檢討市府相關車輛的安檢強度。所以他在質詢時要求台北市政府，今年上半年完成市府所有車齡15年以上車輛安全檢查。

值得注意的是，李柏毅指出，他發現有一輛吊車竟從民國62年使用至今，超過48年以前的歷史文物現在還在使用當中，讓他不禁質疑：「到底能不能用？」「能不能安全使用？」荒謬的是，這個問題居然連水利處自己都不清楚。

李柏毅表示，市府現今的工程多為外包廠商負責，府內的車輛跟在馬路上真正執行公務的數量比例更是少之又少。但根據他所查，市府各單位的外包廠商合約，並未針對老舊車輛進行規範。所以他在質詢時第二個要求是，請市府評估未來對外合約加註工程車車齡限制，至於車齡幾年，則交由市府同仁進行專業評估討論。

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(中時新聞網)