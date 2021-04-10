2021澎湖國際海上花火節即將於4/22開幕，今年與國人熟悉的LINE合作，結合人氣LINE FRIENDS明星規劃專場活動，9日在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦台北場記者會，澎湖縣長賴峰偉及副議長陳雙全共同出席，熊大兔兔也驚喜現身。

記者會現場也結合花火限定商品開箱會，包含兩款花火節限定T恤、花火節派對馬克杯（二入組）、仙人掌冰淇淋鑰匙包、拎啦！台式啤酒杯組等，即日起至4/21搶先在LINE FRIENDS商城開放線上預購，花火節期間則在花火節現場、花火體驗館及澎湖各大全家便利商店上架販售。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖花火節今年邁入第19年，縣府年年推陳出新，今年自4/22至6/28總計規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及煙火，縣府也設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演，今年澎湖國際海上花火節規模更勝以往，觀音亭場次LINE FRIENDS主題專場將以400台無人機亮相，離島場更是增加到200台無人機進行展演，今年吉貝場花火節也首度移師吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮沙尾。

縣府今年也邀請韋禮安、魏嘉瑩及陳零九、邱鋒澤擔任開幕及閉幕演出，4/22晚間19:30開始至21:20的開幕儀式更將首次在LINE TODAY和LINE TV全程直播，請鎖定LINE TODAY LIVE官方帳號、LINE TODAY旅遊中『TODAY帶你玩澎湖花火節』的話題或是LINE TV官方帳號皆可收看。另外5/6澎坊之夜由吳汶芳擔綱演出、6/3福朋喜來登之夜由閻奕格獻聲亮相、6/24新光人壽之夜邀請張立昂登台，七美、望安、吉貝三場離島則分別邀請謝金晶、陳隨意、陳淑萍等本土知名唱將唱響離島之夜。

縣府另外規劃八場花火露天電影之夜，分別是與法務部合作的4/29「正義辯護人」、5/3「紅鞋公主與七矮人」、5/13「失業女王聯盟」，法務部也推出現場看電影抽IPHONE活動，歡迎大家一起到場共襄盛舉，縣府還精選5/17最佳金馬劇情長片「消失的情人節」、5/27人氣喜劇「花甲大人轉男孩」、5/31拍攝地點包含澎湖二崁的「癡情男子漢」、6/7澎湖經典愛情喜劇「落跑吧愛情」、6/17震撼人心的「看見台灣」等5部經典電影，適合闔家觀賞，邀請大家看電影賞花火，以最自在的方式度過澎湖海島假期。

此外，縣府在4/1已經正式啟用澎湖花火體驗館，今年花火體驗館結合行動咖啡車、體感科技體驗、創意七彩觸控燈、打卡拍照區、文創商品展售區、澎湖攝影展，自開館至今已經迎來超過上千名遊客參觀，儼然成為澎湖花火節前期行銷最熱門的話題，4/15至4/17澎湖縣府將在西嶼外垵漁港舉辦科技燈光水舞秀，為花火節活動起跑暖身，外垵漁港現場將以全台最大長達15米七彩福龜為主題，進行燈光水舞展演，4/15晚間7時10分以及9時20分將首秀西嶼主題無人機科技燈光秀，搭配漁火點亮外垵漁港夜晚。

花火節期間於花火體驗館、中央老街、七美南滬港、澎湖機場等地點設置LINE Beacon，民眾只要打開藍牙及GPS (定位)，就可在指定景點接收尋寶活動的即時訊息推播，完成任務即可獲得專屬獎勵，最後還有抽獎機會喔！獎項有臺澎來回機票、五星飯店住宿券、澎湖特產伴手禮、LINE FRIENDS花火主題商品等，邀請大家花火節期間一起逛遊澎湖拿好禮。

暢玩澎湖花火節之餘也不忘響應環保，LINE 與澎湖縣政府合作「奉茶行動」，保護在地環境。鼓勵民眾帶水壺至澎湖，目前已有80多個奉茶站點加入「奉茶行動」，民眾可透過LINE熱點服務搜尋關鍵字『＃奉茶行動＠澎湖花火節』，即可輕鬆找到最近的奉茶站，一起減塑做環保，也同時守護美麗的海灣環境。

4/21澎湖各全家便利商店將販售4款配合活動設計的專屬特色景點口罩，款式分別以澎湖馬公本島、七美、望安、吉貝三處離島進行設計。

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