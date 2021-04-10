【愛傳媒朱亞君專欄】有時候我們人生最難受的，是發現：原來現在的痛苦、境況，跟自己的選擇有關。

對於許多在人生中已經傷痕累累的人而言，要承認這件事，等於是在怪自己說：「所以現在會受苦，是你自己的錯。」這是讓人非常難以承受的。

當然，承認是自己的選擇，並非代表是自己的錯；只是，大部分的人，容易把「負責任」和「犯錯」劃上等號，而很難不自我批評。於是，使得這個「承認選擇、負起責任」的過程，成為重如泰山的責任巨石，壓得讓人動彈不得。

這，其實是最辛苦，也是最困難的部分。

承認自己的選擇，不只是負起自己的責任；也是承認自己的力量：相信自己有能力做選擇。

不過，有時候因為太苦，要承認是自己的選擇，其實是非常困難的。特別是，當身邊的人對自己很嚴苛，而自己為了適應生活，又內化了別人的標準當成自我批評的要求時——勇氣，常在這些批評下消耗殆盡。

當我們願意理解：自己的選擇，只是為了生存、為了適應，而這些選擇沒有好壞。當我們能給自己一點同理、一點溫柔，一些空間，能夠好好呵護自我，讓自我能夠伸展時——自我會慢慢長出力量，面對這個世界。

於是，我們不再只有努力做到別人標準的「正確答案」，而將能慢慢建立自己的標準，找到屬於自己人生的答案。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)