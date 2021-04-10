英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王辭世，享耆壽99歲。美國總統拜登今天向菲立普致敬，形容他是「了不起的人」，還說他長長的一生當中，腳步「從未停緩下來」。

拜登在白宮對媒體說，他和妻子吉兒（Jill Biden ）向伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）表達慰問之意，為菲立普親王（Prince Philip）致哀。

拜登說，「他是個了不起的人」，並讚美菲立普為英國及大英國協所做的貢獻，拜登憶起親王在第二次世界大戰時的英勇，也提到親王所做的慈善工作，說他是「環境的擁護者」。

拜登說：「我認為大家都會懷念菲立普親王，特別是在英國，他享耆壽99歲，一生腳步從未稍緩，我非常佩服。」 拜登以78歲年紀在今年1月宣誓就職，成為美國歷來最高齡就任的總統。

稍早，拜登發布聲明表示：「從菲立普在第二次世界大戰期間的奉獻，到與女王相伴73年，他一生都活在公眾的眼光下，他很樂於為英國子民、大英國協和家人奉獻自己。」

(中央社)