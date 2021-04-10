【愛傳媒黃珊珊專欄】4月8日我到罹難的小學生和媽媽靈前上香，並慰問家屬，也送上台北市政府的慰問金，看到八十多歲的姑媽還要處理後事，神情憔悴，誰知道媽媽段考完帶小孩出去玩會碰上這次事故，死神帶走一對年輕的母子，留下無盡的遺憾，實在令人鼻酸心痛。

8日議會開議，很多議員詢問台北市對於此次事故捐款的態度，其實社會局本來就有急難救助捐款專戶，只要註記使用項目專款專用，本來就開放一般民眾捐款，但是中央衛服部開設專戶並已公告，所以就只在市府捐款網站上註記，因為救災第一，善款要真正送到受難者手上才實際。

市府在4月6日的市政會議已經提案由政務官捐出一日所得到台北市政府社會局急難救助專戶，並統一由會計單位直接扣薪處理，這件事我們認為只要做，不必大肆宣傳，因為現在不是捐款比賽，也無須搶鏡頭！查明事故原因並協助家屬處理善後，才是當務之急。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)