【愛傳媒特約記者吳思賢報導】中華傳播管理學會4月8日拜會台中市政府，提倡施政超越黨派。台中市政府新聞局長黃國瑋代表會見，也分享了盧秀燕市長的跨黨派政績。

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲座談時指出，先前走訪屏東縣政府歷時10年修復完成的勝利星村，此一眷村被稱讚是「全台最美的文創園區」。莊伯仲說，民進黨籍的本省人縣長，竟然能開創出台灣最成功的眷村文化園區，實在令人敬佩，而且這個眷村園區的文創市集生意還不錯，絕不是漂亮的蚊子園區，他提醒六都要小心，千萬不要被「台灣尾」的屏東比下去。

台中市政府新聞局長黃國瑋指出，盧市長上任後，全力跟市民溝通，施政絕對超越黨派，例如前後歷時13年的台中市大智路打通工程，在2020年終於完成，靠的就是盧市長與市府團隊對原本住戶的細心溝通。黃局長還透漏秘辛說，有一戶住戶是醫師，負責溝通的市府同仁還特別跑去掛號，爭取溝通的時機，終於讓所有住戶都同意，打通了市中心的重要交通路線。黃局長也說，接下來的施政重點包括中捷其他路線等重要交通建設。

莊伯仲教授也回應指出，這趟來拜訪，出了高鐵之後就是轉搭中捷，高鐵站就可以轉乘，而且直接到達台中市政府，只要10幾分鐘，又舒適又方便，現在試營運還免費，讓他對中捷的評價更勝北捷。

在市政行程的觀察中，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，台中市政府有整體的策略及規劃，不論是在市府的簡介、5D導覽，又或是國家歌劇院的介紹過程中，台中市政府結合義工等相關資源，擴大了台中市相關建設的印象度及好感。特別是在社群行銷的宣傳過程中，也能將這些細膩的服務及規劃讓更多的市民及外縣市的民眾了解，對台中的城市行銷及宣傳確實是一大利多。

莊伯仲教授日前才走訪霧峰林家，他提及同行的台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚的歷史小說《台灣血皇帝》，寫出了台中的百年歷史故事，也是幫台中市做行銷。

台中市政府新聞局主秘陳瑜說，台中市影視發展基金會每年都補助拍片，如果要拍電影、電視或紀錄片各界都可以申請，基金會先前也補助了電影《返校》。

台中市政府接待人員包括新聞局長黃國瑋、新聞局主秘陳瑜、秘書處主秘倪世齡、秘書處專員林華彬。黃國瑋局長等官員在交流時不忘推銷政績與在地名產，會後除了致贈台中名產太陽餅，也建議大家可以到台中市置產。

(中時新聞網)