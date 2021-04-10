台中市10月將舉辦「台灣歐盟環境與科技論壇」，探討綠能、風電、環境智慧科技等產業商機，副市長令狐榮達特別邀請來訪的比利時台北辦事處長文浩德一同參與，借鏡比利時離岸風能產業，文浩德樂見雙方經貿科技有更多合作。

令狐榮達說，台中位居台灣南來北往的中心，加上擁有海空雙港，具備良好的交通區位，且企業領域多元，包括手工具機具、航太、自行車、精密機械及光電面板等各大產業，希望憑藉豐富的企業與人才，吸引比國企業到台中投資。

永續能源是未來趨勢，台中沿海地區具備優良風場，吸引西班牙西門子歌美颯、丹麥沃旭能源、台灣永冠集團等跨國業者進駐。

市府為強化在地綠能產業經濟，預計今年10月中旬與台灣歐洲聯盟中心、台灣大學莫內卓越中心、中興大學、台灣歐洲商會合作共同舉辦「台灣歐盟環境與科技論壇」，自2017年起連續舉辦的台歐永續環境策略論壇。

令狐榮達表示，台中是「盛會城市」，舉辦多樣藝文活動，深受民眾歡迎的「台中爵士音樂節」，去年受到新冠肺炎疫情影響，改為線上音樂會，今年盼疫情穩定後，讓活動重新回歸。

文浩德指出，疫情挑戰深深影響各國活動，希望今年狀況能越來越好，讓大家生活恢復常軌；他欣然受邀參與將在台中登場的「台灣歐盟環境與科技論壇」，若行程許可樂於共襄盛舉。

祕書處說，比國近年離岸風能產業蓬勃，2019年比利時商DEME集團旗下GeoSea（環海）與台灣國際造船公司共同成立「台船環海風電工程公司」承攬風電海事工程，從事工程設計、採購、風機建造與安裝；2020年3月比利時商楊德諾公司與台灣港務公司台中分公司簽訂台中港租賃經營契約，從事海能風場(Formosa 2)水下基礎的建置工作。

(中時 )