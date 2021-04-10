由林心如、陳意涵等人所演出的《她們創業的那些鳥事》最近熱映中，最新一集花絮中，霍建華驚喜現身探班，還自薦想客串一角，引來林心如虧：「硬想要當客人」，最後還無情打槍說：「我們結束營業了」，一旁的簡嫚書問林心如有沒有給老公一個擁抱？「人家很想妳」，林心如則吐槽說現在是防疫期間不擁抱、不握手，笑翻眾人。

林心如5年前和霍建華閃婚，隨後生下一女小海豚，先前兩人傳出感情生變，後來夫妻倆在林心如爸爸的壽宴上合體，用行動打破傳聞。最近林心如母親過70歲大壽，夫妻倆又再度出動，霍建華雖未跟太太合照，但從賓客照片中可見他露出燦笑，極力當好主人角色，開心與每位客人合影，心情看似不錯。

霍建華先前探班林心如拍戲。（圖／翻攝自秒拍）

霍建華求客串，被林心如打槍。（圖／翻攝自秒拍）

林心如先前上《唐綺陽談星室》，談到星座，她分享女兒跟老公都是魔羯座，個性超像，固執又執著，唐綺陽此時突然問是否很難相處？林心如隨即皺眉，乾笑幾聲回應：「看你是用哪一個身分相處」，唐綺陽反問：「那摩羯爸爸可以包容或覺得固執的女兒很可愛嗎？」林心如則說因為孩子還小，老公目前都覺得可愛，什麼都OK，完全是女兒奴。

林心如打趣撇給老公擁抱。（圖／翻攝自秒拍）

近日在《她們創業的那些鳥事》釋出的花絮中，可見霍建華穿著黑色T恤、戴著黑色鴨舌帽神秘現身林心如拍戲現場，霍建華還自薦想尬一角演路人，有自信說：「沒關係，我有辦法不穿幫」，一副演戲癮上身的樣子，卻被林心如打槍喊關門了，霍建華則摸摸鼻子說：「不接客嗎？沒關係沒關係，下次來」。

(中時新聞網)