中國大陸今年元旦起擴大實施更嚴格的「限塑令」，成效不彰，中共中央機關報《光明日報》10日特別以全版篇幅報導「限塑令」禁不的「用塑」習慣包括：用紙吸管影響「喝奶茶的快感」；農地塑膠地膜用起來「熟門熟路」；不可降解塑膠袋價廉易得且方便；懶得想可選擇哪些塑膠替代品等等。

北京石油化工學院副教授曹淑豔也提出，以設計創新減量、包裝替代減量、廢塑排放減量、焚燒減量「四重奏」，加強塑膠汙染全鏈條防治，將可達到預期效益，預計「十四五」期間，大陸可減少消費傳統塑膠1180萬噸，避免焚燒塑膠620萬噸，由此原料節油2500萬噸，減排二氧化碳1.1億噸。

報導指出，大陸高度重視塑膠垃圾產生的環境汙染。從2007年到2011年和2020年，多次發布關於限制、禁止使用特定塑膠製品的指導意見。詳細界定禁、限塑管理的細化標準。如今大陸社會各界已達成共識。但在具體生活場景中，一些既往的「用塑」習慣還在存續，導致一次性不可降解塑膠製品的身影依舊存在。

習慣1：用紙吸管影響「喝奶茶的快感」。

目前各大飲品門店飲品已提供紙質吸管作為塑膠吸管的替代品。中國食品產業分析師朱丹蓬指出，「在各地出台限塑令的背景下，紙吸管只是一種暫時的替代品，未來還會有很多的提升空間。」

習慣2：塑膠地膜用起來「熟門熟路」：

在山西、陝西、河北等地的部分農村地區，一些農戶在種植時還是會選擇一次性不可降解的塑膠地膜，使得殘留農膜成為田間地頭的「白色汙染」，嚴重妨害農業生產生活。山西省農業農村廳副廳長姚繼廣介紹，山西將通過建立農膜回收利用體系，培育廢舊農膜加工企業，實現「企業＋回收網點＋農戶」的市場化運行機制，提升農膜回收率。

習慣3：不可降解塑膠袋價廉易得且方便：

消費者長期以來形成的消費習慣和「好面子」「圖方便」等主觀心理原因，也有新型可降解塑膠製品成本高、研發進展緩慢、應用推廣難等客觀原因。

習慣4：懶得想可選擇哪些塑膠替代品：

根據長三角消保委聯盟的調研報告，可降解塑膠有生物分解、光降解、熱氧降解、可堆肥降解等不同的分解形式。儘管降解程度高的產品理論上應該被優先使用，但受成本和價格因素影響，可降解產品市場也會出現「劣幣驅逐良幣」的情況。

(中時 )