Patrick Beverley got ejected after throwing an elbow at Chris Paul. pic.twitter.com/UnCU7zkH1v — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021

還記得9日在快艇與太陽末節刻意出拐架倒保羅的「黑貝」貝弗利嗎？沒想到當時遭到驅逐出場的他，10日經由快艇官方親自宣布左手第四掌骨骨折消息，至少需要缺席3到4周，他也隨即在洛杉磯接受手術，這樣的「報應」未免也來太快了！

貝弗利這個相當沒品的舉動，出現在昨天比賽還剩7分01秒，眼見太陽後衛保羅即將發動快艇，黑貝竟然故意出拐子把保羅用力撞翻，然後還裝做沒事一樣，高舉右手示意自己犯規了，裁判隨即吹他二級惡意犯規，把他直接驅逐出場。

「這太艱難了，貝弗利一直非常努力，在他回歸後第2場比賽就發生這種事，實在太艱難了，但他是一名戰士，他會滿血復活，」快艇總教練泰隆盧表示，「隨著球員受傷或缺陣，像是肯納德、曼恩、柯菲等年輕球員，就該掌握機會。」

貝弗利本季只出賽31場例行賽，平均拿下8.0分、3.6籃板及2.1助攻，如今隨著距離季後賽越來越近，他很有可能剩下例行賽都沒法上場，但對快艇影響不大，畢竟他們在今年交易截止日找來隆多，搭配雷吉傑克生已經足夠扛下控衛位置。

(中時 )