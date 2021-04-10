台中市西屯區美滿街10日上午7時30分，發生一起大樓地下室停放的重機車起火，並冒出濃煙往樓上飄，消防隊獲報火速到場，經拉水線滅火，火勢於7時47分控制，該棟美滿社區大樓共有9戶，救出大樓住戶等12人，其中7人輕微嗆傷送醫救治，起火原因目前由消防局火調人員鑑識。

周未假期祝融上門，西屯區美滿街上午7時30分，何安派出所接獲通報有火警，立即出動警力共6名到場協助救災、疏導交通。

消防局接獲民眾報案，共派遣消防車、救護車等合計11部49人到場救災，該大樓住戶於7時許要出門工作，發現樓梯間有濃煙，到地下室查看發現一部機車起火，自行拿滅火器欲撲滅，但火勢過大難以撲滅，緊急通報119。

火勢經消防現場研判於地下室停放的重機車起火，並冒出濃煙往樓上飄，消防隊到現場查處，經拉水線滅火，火勢於7時47分控制。

該棟社區大樓共有9戶，共救出大樓住戶等12人，7人輕微嗆傷送醫救治，很多住戶臉上被嗆黑，驚恐不已，幸好未釀成更大災害，報起火原因目前由消防局火調人員鑑識。

(中時 )