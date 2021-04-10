籲將第8車廂放二二八公園警世遭「出征」 葉毓蘭嘆：國家沒希望了

台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，後續事宜成各界關注焦點。國民黨立委葉毓蘭8日提議，將受創最重的第8節車廂留下放在228公園當紀念碑，讓經過的政府官員低頭反思。此話一出遭網軍大舉進攻，事發後不少網友湧入葉臉書，認為網軍的大動作反證明了葉「打到痛處了」。

葉毓蘭8日前往花蓮殯儀館，參與太魯閣事件罹難者頭七法會，受訪時表示，2018年普悠瑪事件發生後，當時已對台鐵做過總體檢，但即便白紙黑字記下來，台鐵卻繼續上下交相賊。葉說，7日在立法院，有民進黨立委提案在事故地蓋紀念碑，但蓋在那裡根本沒人看，她認為應蓋在228公園，因附近的國立台灣博物館內有台灣第一個火車頭騰雲號，若博物館能置放騰雲號，那228公園也可放事故紀念碑，提醒世人曾經犯過的錯；該處也離總統府、行政院、交通部很近，每當部會官員走過，就應慚愧思考，是否有盡力預防下次災害的發生。

葉毓蘭提議一出，引發網路高度討論，甚至招來不少親綠網軍「出征」痛罵。葉9日在臉書發文表示：「保留第八號車廂的建議，而且就放在可以讓許多官員民眾看到的228公園，引發網軍的大舉進攻。在花蓮採訪罹難者頭七法會的媒體也問了在場的一些罹難者家屬，居然他們都贊成我的建議。」

對此，不少網友也湧入葉毓蘭臉書留言：「網軍反應會那麼大，代表打到痛楚了！」「1450怕了啦！」「葉委員的提議相當好！可是如果可放至在總統府前，更是恰當！讓這位執政的可痛定思痛，記取教訓，警誡未來！」「這些1450有事嗎？現在是誰在執政，會不會護航過頭了」、「1450惹人反感，真是夠了！你們每年紀念228建公園還放假慶祝，這就不是在家屬傷口撒鹽嗎？」「政府監督不周縱容違法包商，造成嚴重死傷，視同政府殺人，應建紀念碑或公園或保留車廂都可以，永久紀念這70年來最傷痛的日子，如同228，時時警惕政府心中有人民，勿重蹈覆轍」、「應該放民進黨黨部前面！這一群無能爛公僕怠惰瀆職害死人！」

(中時新聞網)