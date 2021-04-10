台中市71歲張姓阿嬤日前晚間搭錯公車至南區，站在路邊四處張望找路，熱心民眾見險象環生將她帶到路旁，報警求助。市警第三分局正義派出所警員王鵬翔、吳桓獲報趕往現場，張姓阿嬤向員警表示要返家，直呼公車司機開錯路，最後警方用人臉辨識助阿嬤返家。

員警發現張姓阿嬤知道自己名字，卻無法明確表達家在哪裡，所幸阿嬤有帶敬老愛心卡，輔以人臉辨識系統順利確認張姓阿嬤身分。近日日夜溫差大，員警擔心阿嬤著涼，便先將她帶返派出所協助聯繫家屬，經過一番波折，總算聯繫上其家屬前來派出所將阿嬤接返家。

據了解，家住北屯區的張姓阿嬤有失智症狀，有時出門後便會忘記目的地，只記得從前位於大安區的住處，與阿嬤同住的兒子當天因上晚班，完全不知道失智母親竟偷偷離家，還搭錯公車，幸有熱心民眾攔住母親，更有員警積極聯繫，才得以順利為媽媽找到回家的路。

張姓阿嬤女兒趕到派出所，對警方的熱心協助不斷表達感謝之意，警方提醒若家中有失智或容易走失的家屬，除平日多加留意，亦可向市政府社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上、衣服間縫繡便於協尋的資訊，以利警方能夠快速聯繫家屬，協助返家。另民眾若發現疑似需要幫助者，也請不吝伸出援手，留住長輩協助通報警方妥適協處。

(中時 )