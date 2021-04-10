台鐵408次太魯閣號於2日發生出軌意外，造成50死200多傷的意外。而沒想到現在有粉絲專頁「Kuso宅卡啦」竟然為了募款，濫用其中罹難者「黃法喆」的名義來說故事號召網友募款，讓黃法喆的家屬氣炸，而實際與黃法喆交好的網路紅人四叉貓，也在前往花蓮慰問黃法喆家屬後，透漏家屬「決不撤告」。

整起事件是粉絲專頁「Kuso宅卡啦」在太魯閣號事件的頭七當天，以罹難者黃法喆的名義在粉絲專頁上發文，以「國家辜負黃法喆」為由，表示自己要「開啟新一輪打擊腐敗政府的新企劃」呼籲網友捐錢給他執行企劃。而黃法喆家屬在第一時間收到消息後，也前往粉絲專頁「Kuso宅卡啦」留言質問，結果竟然被「Kuso宅卡啦」刪除留言、封鎖。

（圖／翻攝自劉宇臉書）

後來整起事件傳開後，先後由呱吉、四叉貓等知名網路紅人接連砲轟，不少網友也前往「Kuso宅卡啦」的粉絲專頁進行質問。「Kuso宅卡啦」才刪除了募款貼文，但事後又貼文表示「黃法喆確實是宅卡啦團隊內的親人」，並強調募款的目的是「開啟對抗民進黨政府的新企畫。」

之後私下與黃法喆交好的四叉貓劉宇，則是親自前往花蓮慰問黃法喆的家屬，而黃法喆的胞妹還出示報案三聯單，強調絕對不撤告。而劉宇也表示「家屬們真的沒有心力再去譴責宅卡啦，站在靈堂前的我不知道該如何安慰家屬，但要我拿出手機發文幫家屬罵人倒是還辦的到」、「宅卡啦就是無恥不要臉，冒名募款超噁心！身為朋友之一，我必須站出來譴責這種冒名行為，『法喆，這是為了你』」。而劉宇也爆料「宅卡啦團隊中有一個人是法喆媽媽那邊沒連絡的遠親，但是全家都不知道也不同意任何人拿法喆的名義出來募款。」

不少網友看到劉宇的發文後，紛紛留言表示「噁心,支持家屬提告到底！」、「宅卡拉真會編撰，一個媽媽沒聯絡的遠親，也在寫的好像一直在身邊一樣陪伴成長」、「消費死者來滿足自己真的很骯髒」、「有這種親戚難怪沒聯絡」、「可惜去那邊留言都會被秒刪」、「秒刪不利留言整個做賊心虛厚顏無恥」。

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(中時新聞網)