一名日本籍、就讀台灣大學法律系一年級的林姓男子，今年2月21日在北宜公路與一輛重機對撞，重機騎士當場身亡，林男送醫搶救至本月6日，因器官衰竭過世。林母淚崩接受愛子已不在的殘酷事實，並決定捐出兒子的眼角膜，「他很喜歡台灣，希望接受角膜的人多看看美麗的風景。」

林男事發當日騎乘白牌機車行經北宜公路18K，與騎乘黃牌重機的蘇男對撞，24歲的蘇男當場死亡；林男多處骨折、頭部重創送醫急救。經43天搶救，林男不幸於本月6日因器官衰竭過世，年僅19歲。

事發後立即趕來台灣，隔離兩周後入院陪伴的林母，儘管痛失愛子，仍強忍悲傷，為兒子做出遺愛人間的決定。根據日本自由記者柳原三佳報導，林母悲慟地說：「俊徳去天堂了，他是一個非常可靠、善良的兒子，但是最後，他留給家人悲傷而離開。」

林母表示，兒子非常喜歡台灣，在台灣交到不少好朋友，所以決定把兒子的器官留給有需要的人，「俊徳死後將捐出眼角膜，我認為他會很樂意、開心，希望接受角膜的人多看看美麗的風景，替俊徳體驗人生。」

根據《TVBS》報導，林母看過事發時的行車紀錄器畫面，發現蘇男車速不慢，覺得兒子很冤枉，「為什麼要用這麼糟糕的方式騎車，完全沒有煞車。」呼籲騎士們好好遵守規矩，別再有意外發生。

(中時新聞網)