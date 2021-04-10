民進黨立委陳亭妃。（報系資料照）

行政院長蘇貞昌至今尚未批准交通部長林佳龍辭呈，不少人認為蘇是拿林當防火牆，但民進黨立委陳亭妃昨稱「這麼好的部長，如果是院長當然會非常不捨」，看法與許多人不同，引發網友議論。台北市議員游淑慧昨(9日)對此痛批，陳真的是一個蠻瞎的人，如果林是個好人才，那是指台中市民有眼無珠嗎？台鐵這一次事故是我們自己倒楣嗎？

陳亭妃9日表示，「這麼好的部長因為政治責任要提出辭呈，如果是院長那當然會非常不捨，怎麼可能會在第一時間就馬上簽了這個辭呈，認為現階段就是救災優先，但是林佳龍其實辭意已堅、而且就是要負政治責任，那站在院長角度也是希望把好的人才繼續留下，這沒有什麼政治操作也沒有政治衝突」。

對此，游淑慧9日在節目《中天辣晚報》中說，「每次看到陳亭妃講話，就會覺得台灣為什麼會選出這樣立委，真的是一個蠻瞎的人，我不認識她，可是她說過的話、做過的事，都還蠻瞎的」；她更拋出疑問，如果林佳龍是個好人才，那是指台中市民有眼無珠嗎？台鐵這一次事故是我們自己倒楣嗎？因為都不關林佳龍的事，「我覺得民進黨怎麼到這個時候還肆無忌憚，很荒謬！」

另外，游淑慧批評，太魯閣號事件發生後，居然還有網友帶風向，她覺得這整個台灣價值觀被民進黨搞得很可怕，且事情發生後，交通部應該要想賠多少錢，而不是只有台鐵賠錢而已，結果政府第一時間是讓人民捐款，這是引導作用，讓大家發揮愛心，然後可能少罵政府一點。

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(中時新聞網)