羅尚樺公祭，會場飛進三隻鴿子。莊哲權攝

羅尚樺公祭，備極哀榮。莊哲權攝

4架F5E以追悼隊形戰機通過啟靈隊伍上空（莊哲權攝）

在啟靈隊伍中，羅妻抱著穿飛行官制服的小熊，代表對丈夫的思念（莊哲權攝）

空軍司令部今日上午於台東志航基地舉行羅尚樺烈士公祭，蔡英文總統在國防部長邱國正陪同下，頒發褒揚令及旌忠狀，隨後頒授忠勇勳章並晉升空軍少校，告別式時，會場飛進3隻和平鴿，向烈士致哀。

公祭典禮結束後進行啟靈儀式，由憲兵執行「發矧槍」（鳴槍）並由4架F-5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向羅烈士致上最高敬意，骨骸將安厝於花蓮軍人忠靈祠。

蔡英文總統感謝尚樺過去為了捍衛領空所做的努力與貢獻。她說，當飛行員，是尚樺從小就立下的志向，朋友們因此都叫他「飛鼠」。尚樺一直非常努力追求這個夢想，在羅爸爸的教導下自律甚嚴，不僅成績總是名列前茅，順利進入了空軍官校，也通過層層的考驗，成為了戰機飛行員。

蔡總統說，在軍隊中，尚樺的人緣很好，受到同袍的敬愛，是國軍的優秀幹部。在家中，尚樺對家人的照顧無微不至，是一位好丈夫、孝順的兒子。上個月尚樺因公殉職，讓我們感到非常心痛和不捨。她要代表全體國人表達最深的哀悼，也要以三軍統帥身分對他的家人說，「尚樺是國家領空的守護者，我們都以他為榮」。

蔡總統提到，她看到尚樺的太太秀宇透過社群媒體寫下許多對尚樺的思念，還有同袍在追思牆留言，「放心，剩下的事，我們扛」。總統強調，剩下的事，我們會一起來做好。她要請國防部一定要全力協助家屬，代替尚樺照顧好家人。她也要請所有的國軍弟兄姊妹務必打起精神、堅守崗位，將尚樺的精神延續下去，「我們一起代替尚樺，捍衛領空、守護我們的國家」。

最後，總統告訴尚樺，「你的任務結束了，請放心。謝謝你，我們將永遠以你為榮」。

「老公別害怕，老婆會一直陪著你，你是最棒的」，羅妻今天在寫下對丈夫的思念「我最親愛的老公，今天是最後一天，但我深信往後我的生活你依然存在，我很害怕，但我知道你會像平常一樣抱著我說著：老婆別怕！老公在！

羅尚樺於3月22日駕駛F-5E戰機由志航基地起飛，實施基本對地炸射訓練返程中，與另1架戰機發生擦撞，不幸殉職。在公祭時，會場飛進3隻鴿子參加告別式，有同袍說，冠甍、尚樺回來看大家了」。

(中時 )