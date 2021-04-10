藝人小杰（廖允杰）參加第二季的《全明星運動會》，兩隊在比足球12碼PK賽時，關鍵一球因隊友晏柔中沒有守住，導致紅隊吞下敗仗，小杰見晏柔中自責躺在地上，立刻上前擁抱安慰，卻遭網友酸在「吃豆腐」，對此，他也發文自清：「也許我不是你眼中的善類，但我不會成為態度上的敗類」。

對於安慰隊友卻被網友認為在「吃豆腐」，小杰表示不是個擅於為自己解釋的人，但看到紅隊的家人們為他出聲，心裡可以說是非常感動，因為每個聲音對他而言都是養分，原本以為參加節目，拿下勝利就是隊伍裡最開心的事，但經過這次事件之後，發現大家在一起的過程才是成就，那種跨越輸贏的感情，對他而言是彌足珍貴。

對於隊友們公開力挺，也讓他公開喊話：「只要能幫大家分散被針對的焦點，我都願意扛！ 我只希望紅隊家人們在場上發光發熱，我能成為你們的後盾，給你們最大的歡呼跟支持，就是我最驕傲的事」，最後更強調：「身為『R』的一份子，是我人生很重要的故事」，短短幾句話足以見得與隊友們培養出來的革命情感。

對此，網友也紛紛留言力挺：「真的好心疼你被這些人亂講話，別什麼都自己扛！有事要說，我們都在」、「小杰加油，不用多解釋，懂你的自然都懂，你是最棒的隊長」、「沒事，家人們了解你 我們了解你就好，不懂你的人就滾開」。

(中時新聞網)