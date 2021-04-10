國泰金控10日公布2021年3月份稅前淨利207.9億元，稅後淨利180.9億元；累計今年第一季稅前淨利632.8億元，稅後淨利為570.3億元，較去年同期大幅成長143％；單月及累積獲利皆創同期歷史新高。

國壽第一季稅後淨利再創同期新高，其中國壽3月稅後淨利156.3億元，累計稅後淨利達493.4億元，年成長224％，單月、累計稅後淨利皆創歷年同期新高。國壽3月投資績效良好，主因避險成本控制得宜，投報率表現亮眼，利差益持續擴大，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型及傳統型分期繳保單為主，3月新契約保費金額為239億元，較去年同期成長一倍，FYPE金額為56億元，較去年同期成長42％，皆為業界第一，其中保障型商品累計新契約保費較去年同期成長39％；承保利潤穩定，費用控制得宜。

國泰世華銀行3月稅後淨利20.9億元，維持高活存比，存放款成長動強勁，手續費收入業務表現穩健，資產品質亦維持良好。國泰產險3月份個體簽單保費20.4億元，位居市場第二；國泰證券各項業務穩定推展，3月稅後淨利2.2億元；國泰投信3 月稅後淨利1.0億元。

(工商 )