新竹高中化學實驗室發生火警。（新竹市消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹高中一棟四層教學大樓10日上午9時發生火警，市消防局據報派光復等分隊前往灌救，發現是二樓的化學實驗室出現悶燒，很快撲滅火勢，燃燒面積約2平方公尺，起火物疑似為不知名化學物品的罐子，將由火調科人員進行查證，現場無人員受困受傷。

(中時 )