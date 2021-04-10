新竹高中化學實驗室發生火警 無人員受困受傷 10:162021/04/10 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹高中化學實驗室發生火警，消防人員很快將火勢撲滅。（新竹市消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹高中化學實驗室發生火警。（新竹市消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 新竹高中一棟四層教學大樓10日上午9時發生火警，市消防局據報派光復等分隊前往灌救，發現是二樓的化學實驗室出現悶燒，很快撲滅火勢，燃燒面積約2平方公尺，起火物疑似為不知名化學物品的罐子，將由火調科人員進行查證，現場無人員受困受傷。 (中時 ) #新竹高中 #實驗室 #火警 #灌救 #火調科 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】人禍延燒台鐵官員 檢已掌握官商勾結重要事證 - 社會 【太魯閣出軌】李義祥見車落軌第一反應曝光 叫移工肉身擋火車 - 社會 退警「拔菜」陳抗 警控傷害卻敗訴 法官狠打臉國安警界高層 - 社會 命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟 - 社會 屏東擄殺真相曝光 無業男長期騷擾新婚甜姊遭2度告性騷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。