太魯閣號事故重擊社會信心 趙少康批：蔡英文的文青式語言無法改革

中廣董事長趙少康雖拒接國民黨中評委聘書，卻仍被視為下屆國民黨主席大熱門。趙昨日（9）赴大甲鎮瀾宮參加媽祖遶境入轎儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨副秘書長顏寬恒父子一同接待，港媒評論稱，相較顏清標的態度熱絡，顏寬恒則「相敬如賓」，這恐與顏寬恒已表態支持現任黨主席江啟臣有關。

香港媒體《中評社》今日（10）評論指出，昨日是趙少康首度參與大甲媽祖遶境活動，過去入轎儀式多由政府高階官員參與，今年廟方安排由趙執行，有別以往。顏清標對趙的態度格外熱情，盛讚趙對鎮瀾宮遶境的支持，不僅為趙引見許多地方人士，還端出大甲著名的芋泥甜點款待，更在合影時高喊「趙少康讚！」大動作讓趙露出不好意思的笑容。

《中評社》觀察分析，相對父親顏清標的熱情，兒子顏寬恒與趙少康之間僅有禮貌性的寒暄問候，沒有太過密切的互動，展現「相敬如賓」的態度。評論分析，這應與顏寬恒已表態支持江啟臣連任有關。

《中評社》報導稱，針對黨主席參選資格，趙少康表示自己可能資格不夠，後續能不能選都不重要了，若高雄市前市長韓國瑜要出來選他會支持，但韓選不選要自己決定；媒體問顏清標對黨主席選舉的看法，顏則表示自己沒有意見，韓要不要選只有韓自己才知道，他都予以尊重。

【LIVE直播】大甲鎮瀾宮媽祖遶境 起駕典禮現場直擊｜2021.04.09

(中時新聞網)