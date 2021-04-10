中廣董事長趙少康雖拒接國民黨中評委聘書，卻仍被視為下屆國民黨主席大熱門。趙昨日（9）赴大甲鎮瀾宮參加媽祖遶境入轎儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨副秘書長顏寬恒父子一同接待，港媒評論稱，相較顏清標的態度熱絡，顏寬恒則「相敬如賓」，這恐與顏寬恒已表態支持現任黨主席江啟臣有關。
香港媒體《中評社》今日（10）評論指出，昨日是趙少康首度參與大甲媽祖遶境活動，過去入轎儀式多由政府高階官員參與，今年廟方安排由趙執行，有別以往。顏清標對趙的態度格外熱情，盛讚趙對鎮瀾宮遶境的支持，不僅為趙引見許多地方人士，還端出大甲著名的芋泥甜點款待，更在合影時高喊「趙少康讚！」大動作讓趙露出不好意思的笑容。
《中評社》觀察分析，相對父親顏清標的熱情，兒子顏寬恒與趙少康之間僅有禮貌性的寒暄問候，沒有太過密切的互動，展現「相敬如賓」的態度。評論分析，這應與顏寬恒已表態支持江啟臣連任有關。
《中評社》報導稱，針對黨主席參選資格，趙少康表示自己可能資格不夠，後續能不能選都不重要了，若高雄市前市長韓國瑜要出來選他會支持，但韓選不選要自己決定；媒體問顏清標對黨主席選舉的看法，顏則表示自己沒有意見，韓要不要選只有韓自己才知道，他都予以尊重。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。