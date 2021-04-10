從命理角度來看，生肖對性格和運勢都有很大的影響，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬馬、虎、龍、猴、豬的人此生非常幸運，常有喜事發生，這輩子事事順利，讓旁人非常羨慕。

▍1.生肖馬

屬馬人性格樂觀而健談，與他人相處融洽，朋友很多，常能得到朋友的幫助。好運氣的他們常常小財不斷，此生幾乎不可能經歷窮困生活。求財順利，即使事業暫時沒起色，勤勞努力也可以帶來穩穩的小康生活，時機到來一下子就能發達起來。

▍2.生肖虎

屬虎人能積極參與並成功地協助各種活動，在社交場所吃得開，非常有領導天賦。天生是做大事的料，命中機緣多，更容易飛黃騰達。有責任心，有肩膀，容易令人信服，他們事業上的機遇特別多，總有升職加薪的好事發生。

▍3.生肖龍

屬龍人命運也是極為順利，總能得到表現的機會，能透過自身的才華機遇改變命運，過著人上人的逍遙日子。脾氣好、有涵養，從不咄咄逼人，即便和新相識的朋友都可以和睦地相處，給人以溫和的印象，因此他們機遇多、貴人多。

▍4.生肖猴

屬猴人頭腦靈活，喜歡出其不意，總有好事等著他們。總能以天生的聰明機警使氛圍活潑，人際關係相當不錯，貴人運也是最好的。屬猴人很幸運，他們在生活中會經常遇到一些意外驚喜，得到一些偏財，人氣高、手氣旺。

▍5.生肖豬

屬豬人非常有福氣，從小到大不用吃什麼苦，一生平安喜樂。屬豬人心態平和，從不抱怨，為人正直。遇到事情總是樂呵呵的，彷彿沒有煩心事。他們心好命好，有上天回報，年輕能得父母相助，老了也能享兒女福。

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(中時新聞網)