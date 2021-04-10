Zach is the first Bull to have a first-half 30-piece since MJ in 97!@NBCSChicago | @ZachLaVine pic.twitter.com/AlspmmbxVi — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 10, 2021

就算公牛後衛拉文上半場就摘39分，創下最近25年以來半場第3高分，最後更拿50分、8籃板及5助攻的驚人個人數據，公牛終場仍以108比120慘遭地主老鷹逆轉擊敗，代表就算一名球員再會飆分，還不如靠著團隊戰力贏球的無情現實。

拉文首節就拿14分，來到次節火力更猛，單節進帳25分，讓他上半場投19中13，含三分球投9中7，半場拿下39分，這是NBA過去25年以來的半場第3高得分，前兩名分別是2003年布萊恩42分，以及2016年克雷湯普生40分。

有了拉文凶猛火力，公牛打完上半場取得66比53領先，但在第3節，拉文火力稍歇，單節只拿5分，公牛反讓老鷹超前比數，甚至來到最後關頭，老鷹繼續成功封鎖拉文，一舉擴大領先到10分，就算拉文得分來到50大關也挽回不了頹勢。

儘管拉文飆出生涯新高50分，公牛仍然落敗主因在於老鷹同樣擁有一名得分好手，崔楊拿下42分、9助攻與8籃板，卡培拉也拿22分、10籃板，賈林納利20分，相較於拉文身邊只有武切維奇拿下25分，公牛當然只好面對遭到逆轉現實。

(中時 )