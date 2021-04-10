桃園地檢署偵辦調查局專員徐宿良與妻子李翠萍涉嫌與毒梟勾結，監守自盜丟失6.5公斤毒品涉貪案，3月29日申請搜索票搜索徐女住處等4處地點，偵訊後認為有必要，檢察官4月2日逕行指揮搜索李翠萍住處，事後向桃園地方法院報請核備，卻遭法院認為並不適法，應予撤銷，法院此舉恐影響扣押物品的證據能力，檢察官將提起抗告。
去年徐宿良因涉及扣案毒品遺失案，經檢方以5萬元交保，又發現徐宿良夫妻出手闊綽，與實際薪資不符。3月29日再搜索徐員夫妻住處等4個地點，查扣現金及存款、名牌包、名錶、名車等。
根據桃園地檢署今（1）日公布查扣內容，查扣現金170萬、賓士2輛，香奈兒、LV、愛馬仕等包包25個、名錶29支，粗估包括現金在內總市價達2000萬元。其中6個愛馬仕包均屬真品，總價值上看400萬元。
根據檢方公布扣押的資料，包括香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。
桃園地檢署說明，3月29日搜索後，認為因案情發展需要，有急迫情形，基於必要性。4月2日對徐姓調查官住處實施逕行搜索，事後依法陳報桃園地方法院。對於遭法院撤銷，將正式裁定後補充釋明理由提起抗告。
桃院認為，檢察官僅提供調查局北部地區機動工作站搜索、扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表，但未見檢察官釋明李的犯罪嫌疑為何，也未釋明有何急迫情況，證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，得逕行搜索。因此無從憑資料認定有的必要，應予撤銷。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。