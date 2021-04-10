桃園地檢署偵辦調查局專員徐宿良與妻子李翠萍涉嫌與毒梟勾結，監守自盜丟失6.5公斤毒品涉貪案，3月29日申請搜索票搜索徐女住處等4處地點，偵訊後認為有必要，檢察官4月2日逕行指揮搜索李翠萍住處，事後向桃園地方法院報請核備，卻遭法院認為並不適法，應予撤銷，法院此舉恐影響扣押物品的證據能力，檢察官將提起抗告。

前調查局航基站機動組組長徐宿良（右）及其妻子李翠萍（左）均遭到羈押。（翻攝當事人臉書）

去年徐宿良因涉及扣案毒品遺失案，經檢方以5萬元交保，又發現徐宿良夫妻出手闊綽，與實際薪資不符。3月29日再搜索徐員夫妻住處等4個地點，查扣現金及存款、名牌包、名錶、名車等。

根據桃園地檢署今（1）日公布查扣內容，查扣現金170萬、賓士2輛，香奈兒、LV、愛馬仕等包包25個、名錶29支，粗估包括現金在內總市價達2000萬元。其中6個愛馬仕包均屬真品，總價值上看400萬元。

根據檢方公布扣押的資料，包括香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。

桃園地檢署說明，3月29日搜索後，認為因案情發展需要，有急迫情形，基於必要性。4月2日對徐姓調查官住處實施逕行搜索，事後依法陳報桃園地方法院。對於遭法院撤銷，將正式裁定後補充釋明理由提起抗告。

桃院認為，檢察官僅提供調查局北部地區機動工作站搜索、扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表，但未見檢察官釋明李的犯罪嫌疑為何，也未釋明有何急迫情況，證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，得逕行搜索。因此無從憑資料認定有的必要，應予撤銷。

(中時新聞網)