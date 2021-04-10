前總統馬英九今天參加保釣運動50周年紀念研討會痛批，蔡政府上任5年來，對日本卑躬屈膝，態度軟弱，不但無法成為保釣的助力，甚至弱化保釣意識，去年日本在小學教科書中把釣魚台與韓國島納入日本固有領土，但蔡政府卻靜默不語，而蔡政府所修的課綱，對於釣魚台問題輕輕帶過，毫無主權意識。

對於釣魚台主權的維護，馬英九說，2008年擔任總統後，先後爆發日本保安廳艦艇衝撞我國海釣船的「聯合號事件」、日本政府收購釣魚台的「國有化事件」，使得保釣風雲再起，當時他嚴正表明保衛釣魚台主權與漁民權益，「一寸都不能讓」。

馬英九指出，2012年9月25日，蘇澳區漁會近300位漁民搭乘58艘漁船，在政府支持、海巡護衛下到釣魚台海域進行「爭生存、護漁權」活動，是釣運史上最光輝的一頁，這項愛國行動更成為政府與日本談判漁權，簽訂《台日漁業協議》的莫大助力，進而立下「主權不讓步，漁權大進步」的里程碑。

反觀蔡政府2016年上任至今，馬英九抨擊，蔡政府對日本卑躬屈膝，態度軟弱，政府不但無法成為保釣的助力，甚至弱化保釣意識。他舉例，去年日本新版小學教科書把我國釣魚台列嶼和韓國獨島列為日本固有領土後，中國大陸及南韓強烈反彈，但蔡政府卻靜默不語。

馬英九說，此外，蔡政府所修的課綱，對於釣魚台問題輕輕帶過，不提我方對釣魚台列嶼的主權主張及論據，既沒有說明為什麼釣魚台屬中華民國所有，也未批判日本侵犯我國領土主權的行徑；有些國中教科書只輕描淡寫地說「台灣與中國、日本對釣魚台主權問題爭議不斷」，好似事不關己，毫無主權意識。

馬英九表示，在此情況之下，民間的力量就益顯重要。釣魚台教育協會擬定「保釣50周年行動計畫」，除了召開今天的研討會外，下半年還要發起「討海護漁保釣大遊行」，並搭配製作紀實短片、少年繪本、民俗小戲，以及出版專書、巡迴研習等，建立釣魚台的鄉土意識，讓釣魚台通識教育向下扎根，以建立全民積極捍衛釣魚台的共識。

釣魚台教育協會理事長陳美霞透露，保釣50周年行動計畫自去年就開始籌備，預計9月將推動遊行，希望大家繼續參加相關系列活動。

【LIVE直播】馬英九出席 保衛釣魚台運動五十周年研討會｜2021.04.10

(中時 )