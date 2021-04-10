「潘帥」潘瑋柏去年7月和大陸「最美空姐」宣云結婚，近日周刊報導，指潘瑋柏去年8月和宣云悄悄生下一女，估計今年夏天女兒將滿周歲，潘瑋柏疑秘密當爸快一年，但他本人未做任何回應。昨(9日)潘瑋柏被傳當爸後首現身，出席時尚活動，一支後台影片流出，可見戴著婚戒的他跟別的男星坐在一角，沒跟其他女星攀談，十足人夫模樣。

潘瑋柏去年7月宣布終結黃金單身漢身分，情歸宣云，原本是喜事一樁，卻因王思聰在好友圈爆料，指：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，更有傳言指宣云是帶球結婚。

一支後台花絮影片流出，可見潘瑋柏跟男星聊天，沒跟美女同桌。（圖／翻攝自八兔娛樂微博）

對此，潘瑋柏透過公司力挺Luna，並駁斥女方懷孕、男方堅持離婚的傳聞，兩人公開婚訊後也越愛越大方，用行動證明感情沒有變化，宣云曾親自下廚煮牛肉麵，引來潘瑋柏首度在妻子IG留言，寫下：「好吃」，宣云最近發文，有人問：「能不能帶老潘一起減？」宣云回：「圖2、3就是給他減肥做的哈哈哈」，可見夫妻依舊互動甜蜜。

潘瑋柏去年宣布閃婚。（圖／達志影像）

潘瑋柏昨在大陸出席《GQ》時尚活動，招牌黑墨鏡上身，全身黑的造型看來依舊酷帥，網上傳出一支活動後台照片，許多藝人相聚在位子上喝香檳閒聊，潘瑋柏在一旁跟男星說話，不時挖挖耳朵，疑因避嫌沒和其他正妹女星同桌，但對於是否已經當爸之事仍無回應，前經紀公司「華納」先前也表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

(中時新聞網)