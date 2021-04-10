私密處驚見奇怪顏色的分泌物，該怎麼辦？一名網友表示，朋友的女友生活作息正常，經期也很規律，但近日私密處卻常常流出墨綠色的濃稠汁液，且氣味濃厚，用衛生紙包住都還聞得到味道，因此代PO求助網友，引發熱議，墨綠色聽起來很嚴重，建議還是快去看醫生，另也先暫時停止性行為。

一名網友日前在臉書社團《爆系知識家》上發文分享朋友的經歷，朋友的女友生活作息正常，經期非常規律，加上有服用事前避孕藥，因此兩人常常無套發生性行為。不過，朋友近日卻發現女友下體會流出一坨「墨綠色」的濃稠汁液。

原PO的朋友表示，他必須先用手將汁液挖出來，才可以繼續發生性行為。不過，那坨汁液用衛生紙包著，都會傳出臭味、酸味，「那坨汁液，跟臭臭泥一樣，滿大量的；那坨汁液，跟阿羅拉臭臭泥一樣，滿綠的」，讓他擔心女友這樣是不是生病了？

貼文引起網友討論，「去看醫生比較安全」、「叫女生快去看醫生，細菌感染了，那麼嚴重應要吃一陣子抗生素，還有男的明知女生感染了就暫停性行為了吧！等治療好再說」、「我懷疑你只是想表達臭臭泥的梗」、「清水健表示：綠色的汁？」、「女生其實下體蠻容易感染的，看一下醫生，吃個藥之類的看看」。

根據台大醫院北護分院婦產科醫師王泉勳發布在衛教天地的文章中指出，一般女性的陰道與外陰多少會有些分泌物，但多是透明無異味；但若私密處受感染後，所產生的陰道分泌物可能呈現帶膿的黏液，顏色可能是乳白色、黃色或是綠色，且多半會伴隨著異味，也可能出現搔癢感，建議若感覺身體不適，最好還是先就醫治療。

(中時新聞網)