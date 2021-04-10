據《路透社》報導，歐洲藥品管理局(EMA)9日宣布將調查4起接種嬌生疫苗後出現血栓的案例；此外，EMA也宣布將擴大調查，施打阿斯特捷利康疫苗(AZ疫苗)後，恐導致出血症狀一事。

EMA表示，目前美國共發生4起施打嬌生疫苗，卻出現凝血與血小板減少症的案例。其中，有3起是使用嬌生旗下的詹森製藥生產之疫苗，而這4起案例已有1人致命。不過，目前沒有直接證據證實疫苗導致血栓，而這是EMA首次對嬌生疫苗展開官方調查。安全委員會將進一步調查，以決定是否該祭出禁制令。

另一方面，EMA也證實施打AZ疫苗，可能會在大腦與腹部出現血栓；但機率非常的小。此外，目前已通報5起案例在施打AZ疫苗後出現毛細管滲漏症候群。毛細管滲漏症候群是指血將由血管滲透到組織間隙，導致全身快速水腫、低蛋白血症、血壓及中心靜脈壓均降低與血液濃縮，甚至恐發生多器官功能衰竭。

對此，美國食品暨藥物管理局(FDA)表示，現階段仍未發現接種該款疫苗與血栓出現有因果關係，未來仍會持續調查並評估這些案例。至於嬌生公司則在聲明中指出，已收到民眾施打疫苗後出現血栓的通報，目前正與監管機構合作並評估數據，以提供進一步資訊。聲明強調，這些罕見案例與嬌生疫苗間並不存在明確的因果關係。

《路透社》指出，目前歐洲已批准4種新冠疫苗，嬌生疫苗與AZ疫苗為其中的兩種。不過，嬌生公司單劑疫苗雖已獲准在歐盟使用，卻還未推廣施打，目前接種該疫苗的國家仍以美國為主。

(中時新聞網)