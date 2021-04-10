白鼻心野放在籠口呆了好一會，像是表達不捨之意。」。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市埔頂路3月初發現1隻受傷的白鼻心「弟弟」，當時已口吐白沫且四肢僵硬，新竹市立動物園獸醫陳致吟照料月餘後，4月初完全康復，園方9日野放時「弟弟」還依依不捨回頭，像是在表達感謝。

園方表示，白鼻心又稱「果子狸」，原屬二級保育類，2019年公告為一般類野生動物，經 出現在新竹市郊區山林間，是救傷通報較多動物，此次在團隊專業照護下，奇蹟救回垂死白鼻心，讓大家都很感動。

產發處指出，白鼻心雖屬食肉目動物，卻喜歡吃果實，並以核果、漿果為主食，此次救傷個案初步判斷疑似誤食毒物，造成中毒症狀，出現口吐白沫及四肢僵硬。

新竹市立動物園主任楊礎遠說，此次救傷過程由陳致吟獸醫親自執行並記錄，還為牠取名「弟弟」，並指導獸醫助理羅中耐心灌食藥物及水。

羅中就說，他沒有很多臨床經驗，經過獸醫指導這次照護救傷動物經驗，「弟弟」第4天就可開始吃肉泥，第8天更主動舔食，奇蹟似地康復到能夠自行進食，非常不容易，也讓他相當開心。

園方9日將「弟弟」野放回適當棲地，剛打開野放籠時，「弟弟」好像捨不得離開，在籠口觀望好幾秒後，才突然回神衝向山林，走一半又回頭看，像在對團隊表達感謝與不捨。

白鼻心臉部像國劇臉譜，有一條白色帶貫穿頭頂到鼻中線，長相非常可愛，屬於雜食性，會吃小型脊椎動物、昆蟲和果實，驅敵時會從肛門腺釋放臭味。市府呼籲，不論是保育類或一般類野生動物，民眾都不可任意捕捉或虐待，希望大家共同愛護動物，尊重生命。

(中時 )