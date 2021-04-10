大陸國家市場監督管理總局今（10日）宣布，阿里巴巴集團因在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，決定對阿里巴巴裁罰人民幣182.28億元（約新台幣790.8億）。裁罰結果出爐後，阿里巴巴隨即發表聲明表示，「誠懇接受，堅決服從」。

新華網報導，經市場監督管理總局調查，阿里巴巴集團自2015年以來，濫用市場支配地位，「對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，藉助市場力量、平台規則和數據、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

調查指出，阿里巴巴集團實施「二選一」行為排除、限制了中國境內網絡零售平台服務市場的競爭，妨礙商品服務和資源要素自由流通，影響平台經濟創新發展，侵害平台內商家的合法權益，損害消費者利益，構成反壟斷法第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

大陸國家市場監管總局根據「反壟斷法」相關規定，綜合考慮阿里巴巴集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，今天作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。

在吞下天價罰單後，阿里巴巴火速回應表示，「對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。我們將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

(中時新聞網)