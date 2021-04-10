新竹市府為創造更舒適的人行環境，完成1.4公里長的三民國中通學步道，有平緩路面、大量路樹、無障礙空間與休憩座椅，能完整串聯隆恩圳與經國路綠園道，將周遭市場、社區及商場形成方正的綠意步行廊帶，讓大小朋友都能走得舒適又安心。

三民國中位處中央路、自由路、民主路交界，附近有大型百貨商場及果菜市場，人車流極大，早晨常有學生、買菜族與開車族相互爭道，險象環生。

市長林智堅表示，他推動「步行城市」計畫投入近9億元改善全市步行環境，去年5月啟動「隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程」，投入近3千萬元改善三民國中通學步道，今年將爭取經費改善三民國小通學步道，打造總長4公里的「新竹之森」。

市府表示，過去三民網球場既有步道鋪面老舊凹凸不平，且老樹受限花台空間不足抑制生長，此次工程將樹木修枝，並疏散原本過度擁擠的樹木，重新創造舒適的樹下休憩坐椅空間，更保留三民國中既有大樹，將單一樹穴改為連續綠帶，創造綠蔭長廊。

三民國中校方也釋放校園空間，讓民眾行經時享受到更開闊通透的街角空間，並改善校園中老舊、隔熱不佳的射箭棚和儲藏室，提供射箭隊學生更好的練習場域。

三民國中校長丁淑觀表示，此次工程中將校門改設至中央路，並將原本厚重圍牆改為通透式圍牆，與三民公園綠帶連接，學生和老師在操場運動時，都覺得校園視覺變得寬闊。

工務處提醒民眾，三民國中射箭場及三民網球場入口預計6月全數完工，目前仍有局部工區正在施作及收尾，請民眾配合放慢通行速度，以策安全。

(中時 )