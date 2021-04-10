楊姓督察員高舉右手一度碰觸黃姓退休員警持汽笛喇叭之右手。（摘自判決書／謝瓊雲彰化傳真）

被告說：「你再動，我就告你」後，以左手輕推楊姓督察員右上臂。（摘自判決書／謝瓊雲彰化傳真）

被告持續高舉右手按鳴汽笛喇叭，同時以走動轉身方式想突圍，楊姓督察員高舉右手欲奪取被告之汽笛喇叭。（摘自判決書／謝瓊雲彰化傳真）

洪姓員警以高舉左臂且橫向張開右臂方式極靠近被告，被告拿著陳情書之左手向洪員左胸前方向做出推的動作，洪員向後倒。（摘自判決書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣黃姓退休員警，前年11月在員林市欲對蔡英文總統車隊鳴笛抗議，遭警方團團包圍發生推擠，警方以員警遭推倒受傷，控黃男妨害公務與傷害罪；彰化地院刑庭審判長簡璽容以長達29頁篇幅敘明無罪判決理由，更在判決書中痛批，來自高層的指示和壓力，已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。

蔡英文總統競選連任時，退休軍警、反年改的拔菜團體如影隨形。前年10月16日她至社頭天門宮參拜、同年11月16日在員林成立聯合競選總部時，黃男均因與警方發生推擠而遭田中、員林警方以現行犯移送法辦，並由彰檢檢察官李秀玲起訴；兩案審判長余仕明、簡璽容均認證據不足以證明被告犯罪而判決無罪，簡璽容法官更在判決書中登載警方錄影畫面截圖，詳述無罪審判理由。

判決書指，黃姓退休員警為為彰化縣退休警消協會及反年金改革人士，當天中午至員林市中山路與員林大道7段路口持汽笛喇叭等候總統車隊返程，欲鳴笛抗議並攔陳情，因警方上前團團包圍，過程中推擠洪姓員警並導致楊姓督察員右食指破皮受傷，檢警認定已涉犯妨害公務、傷害等罪。

法官勘驗警方所提供高達37支攝影機、密錄器的影像檔，發現員林分局長曾打電話聯絡現場指揮官及所長，告知「如果有推擠就跌倒，直接用現行犯逮捕」。員警也證稱，勤前教育時，分局長指示要將陳抗者圈圍起來，不要對陳抗者有搶奪、推擠的暴力行為，並指示若在圈圍過程中遭受推擠或壓迫，就順勢倒地，保護同仁的權益。

楊姓督察員證稱，沒參加勤教，但過去曾因黃男對總統車隊按鳴汽笛喇叭而被國安局檢討，國安局表示表示被告在道路警衛線上按鳴汽笛喇叭，可能造成總統的駕車官驚嚇，要求不能讓被告按鳴汽笛喇叭；所以當天才會一再伸手要撥掉喇叭頭，他當天也接到指示，若被告在當場有推擠，同仁就直接跌倒。

判決書指，倘通案要求員警必須阻止陳抗者按鳴汽笛喇叭，不僅剝奪員警在面對不同個案時的執法彈性空間，亦可能徒增員警執法時之無謂風險。

法官強調，確保少數人的聲音能被執政者及其他多數人聽見，正是民主社會最可貴的價值。並引用國安局《特種勤務條例》第12條第2項規定，要國安警界高層反思「無論是否可能造成危險，一律禁止陳抗者在車隊行經路線上按鳴汽笛喇叭」，是否符合前開法條所揭示「人民表現自由」與「維安目的」間之均衡維護？是否已逾越「維護維安對象人身安全必要限度」？

判決書指，刑法妨害公務執行罪之構成要件，係以公務員依法執行職務為前提，當員警因服從上級不當指示，執法手段已逾越應恪守之界線時，本院自無法視而不見。

法官強調，「執法之前，先要守法」，呼籲執法者手段更須合法正當，本案判決並非法官躲在舒適安全的象牙塔中，對身處高風險第一線的基層員警指手畫腳、刻意打擊警方士氣；正因出於對員警執法安全的重視和保護，懇切呼籲警界長官們，切勿對基層員警做出不當指示或要求。文末更提醒堅守崗位、認真付出的員警，你們應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」！

(中時 )