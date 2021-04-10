洛杉磯道奇10日在主場開幕戰擊退華盛頓國民，更重要的是他們在開賽前舉行領取冠軍戒的典禮。道奇去年勇奪暌違的32年世界大賽冠軍，今日他們每人臉上都洋溢著幸福的笑容，在1.5萬觀眾喝采聲中戴上冠軍戒。有趣的是跟他們毫不相干的鈴木一朗居然錄了影片，以西班牙語向內野手里歐斯(Edwin Rios)索討冠軍戒！

Ichiro to Dodgers third baseman Edwin Rios 😂 🐐 pic.twitter.com/Wpk7XKvjDT — SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2021

當時道奇球員輪番出場領取冠軍戒，穿插著其他獻上祝賀的球星影片。輪到里歐斯上台之前，忽然出現鈴木一朗的影像，一朗穿著水手隊球衣說：「Edwin，好兄弟。我打了這麼久都拿不到冠軍，請把你的戒指送我吧。恭喜你和道奇隊，下次見！」

里歐斯是波多黎各人，所以一朗才用西班牙語來說，美國球迷在網路稱讚一朗的西語居然講這麼好。「我現在更愛一朗了，這傢伙真棒。」

道奇跟一朗有什麼關係呢？其實是道奇球團讓隊員各自指定一位最喜歡的球星來獻上祝賀。里歐斯的偶像是一朗，所以道奇邀請一朗錄影道賀，但是一朗奮戰一生沒拿到冠軍，就講了這些好笑的話。其餘受邀錄影的還有前水手球星小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)、A-Rod(Alex Rodriguez)、前紅襪球星歐提茲(David Ortiz)等人。

有些球迷看到小葛瑞菲、A-Rod、鈴木一朗，不禁感嘆水手隊擁有過這麼多大球星，居然從來沒打進世界大賽(隊史0次)。領完戒指之後，這場比賽靠著「紅鬍子」騰納(Justin Turner)的陽春炮，道奇1比0獲勝。

(中時新聞網)