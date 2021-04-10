大陸國家市場監管總局裁定阿里巴巴集團濫用市場支配地位，判罰款182.28億人民幣（下同，約合台幣792億元）。阿里巴巴回應，收到當局的行政處罰決定書，誠懇接受處罰，堅決服從，並會強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好地履行社會責任。

調查指出，阿里巴巴自2015年起，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並借助市場力量、平台規則及數據等技術手段，採取多種獎懲措施，維持及增強自身的市場力量，以獲取不正當競爭優勢。

有關當局早前對阿里巴巴進行調查，指出集團實施「二選一」的行為，排除及限制了中國境內網絡零售平台服務市場的競爭，妨礙商品服務及資源要素自由流通，影響平台經濟創新發展，侵害平台內商家的合法權益，損害消費者利益，違反《反壟斷法》。

考慮到阿里巴巴違法行為的性質、程度及持續時間等因素，當局依法作出行政處罰決定，責令集團停止違法行為，並按其2019年在中國境內銷售額4557.12億元4％計算罰款，總計182.28億人民幣。

當局又向阿里巴巴發出《行政指導書》，要求嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭，以及保護平台內商家及消費者合法權益等方面進行全面整改，並要連續3年向當局提交自查合規報告。

(中時 )