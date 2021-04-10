潘姓移工瞬間趁隙暴衝逃跑，慘遭眼尖員警秒壓制在。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潘姓逃逸移工駕駛電動自行車違規行駛潭雅神綠園道，遭警方攔查，他稱沒帶證件，連繫朋友拍照傳來，警方一看證件後，發現「太帥了」不像本人，潘男被識破後苦苦哀求，瞬間趁隙暴衝逃跑，慘遭眼尖的員警秒壓制在地，連路邊的萌狗柴犬都定格看得入神。

大雅警分局指出，潭北派出所副所長張凱鈞、警員李光耀日前傍晚在潭雅神綠園道取締電動自行車違規時，攔查到一部違規電動自行車，起初騎乘之外籍移工表示自己沒帶證件，電話聯繫請朋友拍照傳過來。

機警的李員發現居留證上照片「太帥了」，一點也不像眼前男子；在證件照遭警方識破後，該移工便開始苦苦哀求，警方的第六感隱隱之中感覺到可能會有突發狀況，開始有所防備。

果不其然，該移工先是假裝配合，接著突然趁隙暴衝逃跑，幸虧警方已有所警覺，平時訓練有素的張凱鈞電光一閃，將大手一伸，強勁的握力瞬間攔抓住想逃逸的外籍移工，將其釘住不得脫身；緊接著由同仁李員一招大外割將其壓制在地，整段過程不過3秒，連一旁路過的柴犬也看得瞠目結舌。

連路邊的萌狗柴犬都定格看得入神。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

警方隨後將其帶返所查證身分，發現該外籍移工不僅逾期居留，還是不能安全駕駛通緝，警方後續以道交條例製單舉發違規行為，並依規定將26歲潘姓移工移送至台中地檢偵辦。

潭北所長廖敏男表示，為了綠園道用路人的安全，特別編排勤務前往守望，同仁認真取締違規的同時，能夠查獲通緝犯，落實勤務精神值得嘉許。大雅分局長賈立民表示，此次同仁能有危機意識，並保持機警的敏銳度，不僅保護自身安全，也讓罪犯插翅難逃，堪稱表率。

(中時 )