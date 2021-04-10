因應2030雙語國家政策，各地方政府卯足勁想辦法提升學生英語能力。桃園市政府今天舉辦「109學年度雙語嘉年華『Dream Big』成果發表會」，推動雙語教學之65所高國中小以親師生互動課程、科技體驗AR／VR等方式，展現學習成果。

桃園市長鄭文燦表示，語言是文化的根本，雙語教育能開拓桃園學子視野，帶領學生認識不同的文化。109學年度桃園市共有74所高國中小學校實施雙語教學，共聘任89名外師，比例為六都之冠。

桃園市政府進一步訂定雙語課程綱要，做為推動雙語教育的藍圖，並與民間單位合作，使用國際認證的兒童英語測驗追蹤學生的學習成效，以協助學校了解教學情況與安排後續雙語課程。

桃園市政府教育局安排雙語國小的二年級學生，於108及109學年度上學期參加「TOFEL Primary Step1國際兒童英語能力認證標準」檢測，且2年後將再次檢驗追蹤。

測驗結果顯示，超過五成的學生閱讀能力達到「歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構」CEFR A1（入門級），較前年度提升近一成五，表示學生能理解簡短敘述，並且能找出標語、口信、故事裡的訊息，另有73％的學生聽力能力達到CEFR A1，提升近一成，表示學生大多能理解、聽懂簡短且簡單的英文敘述、對話、訊息。

此次成果發表會除了帶來豐富的動靜態活動，也開放入場參觀。會中有內壢高中等十校表演英語阿卡貝拉、歌舞律動、歌舞劇等動態表演，展現學生的創意與雙語學習底蘊；其餘學校則透過靜態設攤，發表特色課程，如大園國際高中的「IB國際文憑課程」、富岡國中自製的「桃園英語特色桌遊」、中壢國小「奧運擂台秀」三階段闖關等，與會師生盡情體驗雙語學習的喜悅與自信。

(中時 )