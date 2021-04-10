俄羅斯正在烏克蘭邊境集結大軍，令西方憂心忡忡，擔心莫斯科可能即將動手，而烏克蘭難以自衛。自從1991年起，烏克蘭空軍就沒買過新戰機，旗下的125架冷戰老爺戰機，攻擊機和戰鬥直升機年復一年，只有變得更老舊。而他們1年軍費只有3億美元（85億台幣），根本就無力汰舊換新。
不過，據《富比士》（Forbes）雜誌網9日報導，獨立航空專家庫柏（Tom Cooper）認為，其實烏克蘭空軍也沒必要汰換這些老舊戰機。他說，大批俄羅斯戰機和地對空飛彈近在咫尺，當烏克蘭戰機還在起飛時，可能就成為攻擊目標了。
庫柏指出，對基輔來說，採購新戰機既不經濟，也沒甚麼道理。反之，烏克蘭空軍該改用無人機和自殺式無人機。萬一爆發大規模戰爭，烏克蘭就能出動無人機，蜂群攻擊俄羅斯防空系統，並摧毀坦克和其他戰車。
分析說，去年秋天亞美尼亞和亞塞拜然爆發短暫而血腥的戰爭，就為烏克蘭無人機戰術提供了可能的預覽。當時雙方為長期爭議的「納哥諾卡拉巴克共和國」（Nagorno-Karabakh Republic）大打出手，儘管當地大多數是亞美尼亞人，但許多國家卻承認，它屬於亞塞拜然。
後來亞塞拜然出動土耳其和以色列製無人機與自殺無人機，重創了亞美尼亞部隊。他們除了利用土耳其製的中空長航時「旗手」（Bayraktar）-TB2第2批次無人機發射小型飛彈外，還出動了以色列製「哈洛普」（Harop）和「軌道」（Orbiter）1K自殺無人機，摧毀了數百計亞美尼亞坦克、戰車，大砲和防空系統。
(中時新聞網)
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