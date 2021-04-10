4月2日台鐵太魯閣號撞上工程車，事故造成50死、200餘傷，讓各界關心起異物侵入軌道的防範及通報，但台鐵通報專線近日卻出現許多惡意干擾電話，電話量翻了好3倍以上，但僅極少數是真正在回報問題，造成同仁困擾。

近日綜合調度所接到許多干擾作業的電話，3月前每天平均只有3至4通，4月平均每日10通，其中4月2日更有23通，許多電話接起來沒有聲音，或是傳出笑聲，已造成調度人員危機處理的困擾。

台鐵呼籲，「0800-800-333」緊急通報專線僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物時通報專用，緊急專線請留給真正需要的人。如洽詢客服事項，可轉打客服專線（0800-765-888或02-2191-0096）。

台鐵局另提供線上文字客服（https：／／reurl.cc／e9gXoR）、網路語音客服（https：／／cscenter.railway.gov.tw／webcall／webcall.html）、局長信箱（https：／／reurl.cc／jq2le2）等服務。

(中時 )