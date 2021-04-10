日本與美國領袖峰會將於16日在華府登場，前總統馬英九今天表示，預料雙方將再確認釣魚台列嶼屬於《美日安保條約》第5條的適用範圍，這牽涉到我方對釣魚台主權的主張，他認為有必要在歷史與法理上予以釐清，他強調，台灣的立場應在於堅定主張我國擁有釣魚台列嶼的主權，對於釣魚台納入《美日安保條約》恐釋放錯誤訊息，有損我國主權權益，不該贊成。

日本首相菅義偉將於4月16日在華盛頓與美國總統拜登舉行會談，菅義偉此次訪美，將成為拜登上任後首次接待的外國領袖。前總統馬英九今天參加保釣運動50周年紀念研討會，致詞時回顧歷年來美日對釣魚台的主張。

馬英九說，美國根據1951年9月簽訂的《舊金山和約》而託管琉球，並於1971年與日本簽訂「沖繩歸還條約」，依此於1972年片面將琉球群島行政權交還日本，同時將本不屬於琉球的釣魚台列嶼的「行政權」一倂轉交日本，此舉引發兩岸政府及海內外華人的強烈抗議。

他表示，當時美國一再重申，對釣魚台主權問題保持中立，將釣魚台列嶼的行政權交予日本，並不構成主權的移轉，不會影響其他國家對釣魚台主張的權利。

他指出，美國對釣魚台是否適用《美日安保條約》，過去是採取迴避的態度。1996年保釣運動再起時，柯林頓政府即不願明確表態而含糊其辭，稱「美國既不承認，也不支持任何國家對釣魚台的主權主張」，反倒是曾任卡特總統副手的美國駐日大使孟岱爾於受訪時說過，釣魚台列嶼不適用於美日安保防衛的範圍。

相較於柯林頓政府的建設性模糊，馬英九說，布希政府則採取明確的立場，其國務院副發言人艾瑞里曾說，釣魚台處於日本政權行使範圍之下，適用於美日安保條約第5條的規定。歐巴馬政府時期，早期也是採取模糊態度，後來基於防堵中國大陸崛起，強化美日同盟戰略，則明確地說將釣魚台適用美日安保條約，美國至今一直維持此論調。

他強調，1960年簽署的《美日安保條約》，自始並未明定釣魚台屬該條約涵蓋的範圍；《舊金山和約》雖然規定日本同意將琉球在內的「西南諸島」讓美國託管，但釣魚台列嶼並非舊琉球王朝的勢力所及範圍，不屬於琉球群島，本就不該隨琉球置於美國託管之下，更不應隨琉球將其行政權一併轉交日本，釣魚台自應無涉《美日安保條約》的適用。

他認為，儘管各方對《美日安保條約》有許多不同的政治解釋，但其法律涵義應指在日本轄下且無主權爭議的領土，才是美日共同防禦的範圍；釣魚台的主權應恢復中華民國所有。

馬英九質疑，美國當年將釣魚台行政權移交給日本時，曾對我國承諾，對釣魚台列嶼主權歸屬問題所產生的爭議，會保持中立；而把有主權爭議的釣魚台納入美日安保中，豈不是形同選邊站，認同釣魚台的主權歸屬日本？

百次行政院會台鐵改革零討論 馬英九光速回一句話酸爆

(中時 )