台鐵太魯閣號重大事故造成嚴重死傷，總統蔡英文日前在民進黨中常會前發表台鐵改革談話後，入口網站《yahoo》針對「蔡英文總統提改革台鐵『不必懷疑政府決心』，你對政府宣示有沒有信心？」等議題進行投票調查，截至9日下午14時許，有75.5%的民眾表達「非常無信心」。國民黨立委鄭正鈐9日看完後在臉書痛批，每一次發生重大事故，政府就重覆上演「矢言改革」的戲碼，但都只剩一張嘴，改革始終停留在原地。

鄭正鈐在臉書批評，太魯閣號發生重大事故，蔡英文強調台鐵的改革勢在必行，但是二年多前蔡英文也對普悠瑪事件同樣強調，要大刀闊斧改革台鐵。每一次發生重大事故，政府就上演「矢言改革」的戲碼，但都只剩一張嘴，改革始終停留在原地。

鄭正鈐貼出蔡英文在2015年12月25日的一篇發文，蔡曾在臉書貼文指出，一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。執政無法讓人民安心，選舉到卻常用「恐嚇牌」、「對立牌」來激化選情，這種「無良政府」跟「黑心食品」一樣，必須被下架。對此，鄭則批，這些話多麼貼切與傳神，完全是「當年的蔡英文」打臉「今日的蔡英文」，而且這巴掌打得十足響亮。

另外，鄭正鈐更質疑，太魯閣號受難者已經過了頭七，只見蔡政府忙著甩鍋卸責，卻未見有人擔負政治責任，交通部長林佳龍已遞出書面辭呈，但蘇貞昌遲未批准，難道是要以此作為閣揆保衛戰的擋箭牌嗎？

【蔡英文宣示改革台鐵，75.5%民眾非常沒信心】 蔡英文宣示改革台鐵，還信誓旦旦說「不必懷疑政府決心」，諷刺的是《Yahoo奇摩》在4月8日發起網路投票，至今有2萬3千500位民眾參與，居然有高達75.5%的民眾，對政府宣示「非常無信心」... 由鄭正鈐發佈於 2021年4月8日 星期四

(中時新聞網)