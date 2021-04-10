吃鹽酥雞吃到蝸牛該怎麼辦？一名網友爆料，她和男友買了一袋鹽酥雞回家，吃到一半男友發現「有一隻蝸牛被炸熟了」，兩人瞬間反胃，決定返回攤子跟老闆娘反映，不料對方竟大聲回嗆「九層塔裡面就是有蝸牛，不是我能控制的啊！」態度不佳氣壞原PO。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」表示，當男友告知她吃到蝸牛時，一開始還不大相信，沒想到真的有一隻不小的蝸牛（已炸熟）出現在紙盒裡，兩人討論後決定回去跟老闆娘反映。

「我們還等到客人走了才說，怕他們生意受到影響」，原PO說，老闆娘反應很大，明明可以好好溝通，對方卻回嗆「有蝸牛不是我們能控制的啊！你現在整包拿來我也沒辦法啊！九層塔裡面就會有蝸牛，我是不是以後都不要賣九層塔了？」

原PO強調，她能理解蔬菜出現小蟲子，但蝸牛一般都小小的，這隻也太大了吧！而且老闆娘說無法控制，「妳不能控制，難道我們吃到活該嗎？小聲跟妳講還對我們大小聲，連面子都不要了嗎？」

原PO希望鹽酥雞老闆娘態度好一點，他們只想要一個「不好意思」的態度，不然以後誰還想去。

網友留言回覆，「看起來是店家偷懶沒清洗九層塔」、「蝸牛的寄生蟲很可怕，不能吃」；還有人虧「其實是田螺啦！法式鹹酥雞」。

(中時新聞網)